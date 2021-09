Pomáhat a chránit

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se postupně domáhal následujících informací:



a) „bezplatné elektronické zaslání písemných dokumentů k zavedení mého hesla „Pomáhat a Chránit“ a k jeho zapsání na dveře policejních vozů majuskulou“

b) „rád bych se dotázal, jak je možné, že k zavedení mého hesla „Pomáhat a Chránit“, neexistuje žádná dokumentace, zvláště s přihlédnutím na jeho důležitost a následný soudní proces s marketingovou agenturou, která si jej neoprávněně nárokovala?

Mám i jednoduché doplňující dotazy:

Koho považuje Policejní prezidium za autora nápadu na heslo „Pomáhat a Chránit“?

Kdy, jak a prostřednictvím koho se tento nápad na heslo „Pomáhat a Chránit“ na dveře policejních vozů, dostal do rukou odpovědných osob? Mám zde na mysli osoby, které rozhodují o možnosti jeho praktického uskutečnění.“

c) „Proč Policejní presidium odmítá vyšetřit, kdo byl autorem hesla Pomáhat a Chránit a nápadu zapsat jej bílou majuskulou do zeleného a u budoucích stříbrných Octávií do modrého pruhu na dveře?

Proč se vyhýbáte, to vše při naprosté absenci jakýchkoliv dokumentů k Pomáhat a Chránit, nezávislému vyšetřování? Policie ČR má minimálně morální povinnost autorovi poděkovat a odměnit ho. Jak je možné, že to ostentativně odmítáte udělat a schováváte před odpovědností hlavu do písku? Jak se u Vás projevují morální hodnoty?“



Ad a) Policie České republiky sdělila žadateli, že kontrolou archiválií uložených v Archivu Policie České republiky nebyly nalezeny žádné písemnosti ani jiné doklady týkající se zavedení hesla „Pomáhat a chránit“ a jeho umístění na dveře služebních vozidel Policie České republiky. Dále konstatovala, že umístění nápisu "Pomáhat a chránit" na bočních stranách služebních vozidel Policie České republiky bylo poprvé upraveno vyhláškou č. 103/2008, kterou byla s účinností od 15. dubna 2008 novelizována vyhláška č. 14/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, odznacích, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky.



㤠9

Zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel policie

(1) Služební vozidlo policie se zvláštním barevným provedením a označením je

a) bílé barvy s vodorovným zeleným pruhem na bočních stranách; služební vozidlo je označeno na bočních stranách a na zadní části nápisem „POLICIE“ podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 3 a na přední části symbolem policie nebo nápisem „POLICIE“ podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 3, nebo

b) stříbrné barvy s vodorovným modrým pruhem na bočních stranách a na zadní části a žlutými a modrými prvky; služební vozidlo je označeno na bočních stranách nápisem „POLICIE“ podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 4, na přední části symbolem policie a nápisem „POLICIE“ podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 4 a na zadní části nápisem „POLICIE“ podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 5.

Ve vodorovném pruhu může být umístěn nápis „POMÁHAT A CHRÁNIT“ v barvě služebního vozidla. Na služebním vozidle může být dále umístěn symbol linky tísňového volání. Zvláštní barevné provedení a označení může mít reflexní podobu.“

Věcným gestorem tohoto právního předpisu bylo Ministerstvo vnitra České republiky.

Ad b) Policie České republiky konstatovala, že podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informace, jíž se žadatel domáhá v první části své žádosti, neodpovídá uvedené definici. Tato část předmětné žádosti o informace je dotazem na názor povinného subjektu. Ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. stanoví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Povinný subjekt proto v souladu s ustanovením § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. poskytl žadateli doprovodnou informaci, že Policie České republiky v roce 2008 realizovala pod názvem „Pomáhat a chránit“ náborovou kampaň. Uvedená kampaň byla připravena komunikační agenturou TBWA a byla zahájena 1. února 2008. Ani k realizaci této kampaně nebyly v Archivu Policie České republiky dohledány žádné dokumenty. V této souvislosti povinný subjekt uvádí, že uzavřené spisy týkající se opatření či rozhodnutí vedení Policie České republiky, organizace Policie České republiky, stejně jako legislativy, stížností, petic, podání, podnětů, dohod nebo mediální komunikace, pokud se nestanou archiváliemi, podléhají skartaci ve lhůtě nejdéle 10 let.



Také druhá část předmětné žádosti o informace je dotazem na názor povinného subjektu, jehož se povinnost poskytovat informace podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. netýká. Ve vztahu k této části žádosti povinný subjekt odkázal žadatele na informace, které mu již poskytl v minulosti, a na rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 10Cm 25/2010 – 32, který nabyl právní moci 16. listopadu 2010 a který judikoval, že si nelze činit nárok na monopol tak obecného sloganu, jakým je heslo „Pomáhat a chránit“.

Ve vztahu ke třetí části předmětné žádosti o informace povinný subjekt odkázal žadatele na informace, které mu již poskytl v minulosti a v odpovědi na první část této žádosti o informace.



Ad c) Policie České republiky konstatovala, že požadované odpovědi neodpovídají definici pojmu informace obsažené v ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., podle níž se informací pro účely tohoto zákona „rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního“. Žadatel klade povinnému subjektu otázky, které mají charakter dotazů na názor, a domáhá se odpovědí, jež mají být vyjádřením tohoto názoru. Ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. stanoví, že povinnost poskytovat informace se dotazů na názory povinného subjektu, stejně jako dotazů na jeho budoucí rozhodnutí a obecně vytváření nových informací, netýká. Povinný subjekt proto odkázal žadatele na sdělení, která mu již mimo režim zákona č. 106/1999 Sb. poskytl v minulosti.



PhDr. Jiří Vokuš, 15. září 2021

