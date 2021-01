Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pomáháme zdravotníkům i hygienikům

KRAJ: První policisté již odsloužili směny v nemocnicích.

V současnosti pomáhá v jihomoravských zdravotnických zařízeních 28 policistů či občanských zaměstnanců. Zatím posilujeme personál Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny a znojemské nemocnice. V průběhu následujících týdnů by policisté měli nastoupit do dalších zdravotnických zařízení. Vypomáhat budou i v nově vznikajících očkovacích centrech. Celkem by v nemocnicích měly sloužit více než čtyři desítky policistů. Pomáháme ve zdravotnickém provozu na covidových i necovidových jednotkách i na administrativních pozicích. Samozřejmě nadále pokračujeme i v trasování. To je hlavní pracovní náplní tří desítek policistů. Kromě klasického dárcovství krve (včera Břeclav), darují policisté, kteří prošli onemocněním Covid-19, také svou rekonvalescentní krevní plazmu.

Po zprovoznění očkovacích center budeme dohlížet na plynulost dopravy, mimo jejich provozní dobu je budeme samozřejmě střežit. V případě potřeby se budou kolegové z oddělení silničního dohledu podílet na rychlém rozvozu vakcín.

mjr. Pavel Šváb, 13. ledna 2021.

