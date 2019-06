Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pomáháme nemocným dětem sběrem víček

KARLOVARSKÝ KRAJ - I malá pomoc je pomoc.

Ještě neuplynul ani rok od posledního svozu víček do výkupny a už nadační fond Andělská křídla naděje odvezl další várku do sběrny. Celkem se vybralo 6 700 kg víček, za která bude nadace moci přerozdělit postiženým dětem celkem 40 500 Kč, což je jednou tolik než v loňském roce.

Stejně jako poslední svoz i tentokrát provedl odvoz sponzor, takže nadaci nevznikly žádné další náklady. Víčka vykupuje firma v Olomouci, která z tohoto kvalitního plastu dále vyrábí plastové kompostéry.

O této naší aktivitě jsme již psali v článku "I malá pomoc je pomoc" (https://www.policie.cz/clanek/i-mala-pomoc-je-pomoc.aspx), kde jsme informovali o nadaci, které víčka odevzdáváme i o policistech, kteří se na sběru podílejí. Dnes přináším rozhovor s jedním ze tří zakladatelů této nadace paní Simonou Stojanovou.

Paní Simono, vybrala se krásná finanční částka za sběr plastových víček. Jsme moc rádi, že se na tomto sběru již delší dobu podílíme. Jaká vlastně víčka z plastu shromažďujete?

"Sbírají se pouze víčka od pet lahví, jelikož jsou nejkvalitnější. Ostatní víčka od přesnídávek, pracích prostředků a jiné nejsou bohužel tak kvalitní a firma, která víčka odkupuje, potřebuje pro svoji výrobu jen ty nejkvalitnější."

Jak to řešíte, když se vám sejdou stovky pytlů, kontrolujete je?

Předpokládám, že lidé berou plastové víčko jako plastové víčko a neřeší od čeho je. "My určitě pytle nepřebíráme, opravdu se nám schází stovky pytlů od různých organizací z celého Karlovarského kraje a není v našich silách to třídit. Tak jak pytle převezmeme, je naložíme a odvezeme. Pokud firma usoudí, že množství jiných víček než těch žádaných je v únosné míře, tak je vše v pořádku a pokud je víček nekvalitních více, tak si za to strhávají 1 korunu na kilo."

Jak velkou mírou se Policie Karlovarského kraje podílí na sběru víček?

"Docela hodně a navíc fungujete ještě jako takový zprostředkovatelé, protože i lidé - veřejnost nosí k vám na policejní oddělení tašky s víčky, což je výborné."

Setkáváme se občas i s kritikou, že sběrem víček podporujeme nákup plastových lahví, sladkých limonád a vůbec plastový průmysl, jak to vidíte vy?

"Já bych byla klidně pro zálohování plastových lahví, jako to mají v Německu. I když pravdou je, že ne všechny láhve jsou zálohované, takže i z Německa mám "dodavatele" víček, které nejsou zálohované. Ale dokud toto nebude jinak a stále by víčko skončilo v lepším případě ve tříděném odpadu, budu tady a budu svůj osobní čas věnovat svozu a organizaci plastových víček, protože to má smysl, což ukazuje i poslední odvoz a získané finanční prostředky z něj. Mimochodem už teď máme zase jednu skladovací místnost naplněnou po strop víčky, takže nebude trvat dlouho a budeme odvážet další várku, což mě nesmírně těší. Navíc naše nadace není závislá pouze na příjmu z prodeje plastových víček, je to jen jeden ze zdrojů. I my preferujeme spíše finanční dary, ale přispět se dá i materiálně, což je ale vždy lepší konzultovat dopředu s naší nadací. Sběr víček byl poprvé zrealizován v roce 2013 na podporu jedné konkrétní holčičky a od té doby se na mne navázalo tolik lidí a organizací, že se mi ozývají již sami. Jsem asi jedna z mála, která v Západních Čechách, víčka sbírá. Těch lidí, co je na mne navázaných, je opravdu hodně, víčka mi vozí i po 10 pytlech."

Jakým způsobem nadace vybírá potřebné děti, kterým následně finančně přispěje?

"Veškeré finanční prostředky, které obdržíme, takže i ty za sběr víček, jdou na nadační účet. Na našich webových stránkách je k dispozici formulář, který je potřeba vyplnit a odeslat. Všechny děti a rodiny, kterým poskytujeme finanční pomoc osobně známe a jsme s nimi kontaktu, takže když je potom potřeba opakovaná pomoc, tak se nebráníme a přispějeme i opakovaně."

Vím, že před několika dny proběhla jedna charitativní akce, kde jste jako nadace také přispívali nemocnému Filípkovi?

Ano, naposledy jsme z nadačních peněz podpořili nemocného Filípka z Karlových Varů. Filípek je veselý 13 letý kluk, který se bohužel narodil postižený a s mnoha diagnózami. Asi nejzávažnější je růstová retardace s níž souvisí porucha polykání, atypické postavení hrtanu, což znemožňuje přijímání potravy a Filípek může přijímat pouze tekutou či mixovanou stravu. Toho co Filípek potřebuje je mnoho a my jsme rádi, že jsme se mohli připojit s příspěvkem 10 000 Kč k dalším vybraným finančním prostředkům, které se vybrali v rámci Benefičního dne s Filípkem, jenž se uskutečnil 8. června na Velkem Rybníku. Celkem se pro Filípka vybralo neuvěřitelných 180 000 Kč.

Chcete se také zapojit do pomoci nemocným dětem? Možností je hned několik, více informací jak konkrétně se do pomoci můžete zapojit právě vy, se dozvíte na stránkách nadačního fondu Andělská křídla naděje (https://www.andelskakridlanadeje.cz/).

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová

vytisknout e-mailem