Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pomáhal podvodníkovi

BRNO VENKOV: Cizinec se zodpovídá z legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti.

Policisté denně řeší podvody na internetu. Tato kriminalita má svá specifika a odhalit pachatele, který často útočí ze zahraničí, není vůbec jednoduché. Těmto podvodníkům v mnohých případech pomáhají nevědomky legalizovat výnosy z trestné činnosti i další osoby. Jedním z nich byl i dvacetiletý cizinec žijící v ČR, jehož účet figuroval v podezřelých transakcích. Venkovští kriminalisté si jej proto pozvali k výslechu a zjišťovali, jak přišel ke sto padesáti tisícům, které mu přišli na účet a co s nimi dále provedl. Ten policistům popsal, jak se seznámil s mužem, který jej požádal o pomoc. Údajně měl v kasinu prohrát větší částku peněz a zůstal tak bez prostředků. Další peníze by mu sice poslala jeho manželka, problém je však v tom, že nemá kam. Proto svého nového známého požádal, jestli by si mohl nechat peníze poslat k němu, aby si mohl hotovost vybrat v bankomatu. Cizinec souhlasil a zaslané peníze tak vybral a předal. Finanční prostředky však nepocházely od manželky známého, ale od jednoho z podvedených na internetu. Pro svou neuváženou výpomoc se nyní zodpovídá z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, za který mu hrozí až rok odnětí svobody.

por. David Chaloupka, 30. listopadu 2023

Související dokumenty Legalizace.mp3

Velikost souboru:2,1 MB / formát MP3

vytisknout e-mailem