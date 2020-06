Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

KRAJ - Pobytové kontroly a kontroly "ochranného opatření" vydaného Ministerstvem zdravotnictví, při vcestování z Polska do České republiky i nadále platí, a to až do 23:59 hodin dne 14. června 2020.

Polská republika ke 13. červnu 2020 ruší dočasné znovuzavedené hraničních kontrol na vnitřních hranicích Evropské unie. Rušení opatření se bude týkat hranic s Českou republikou, Spolkovou republikou Německo, Slovenskou republikou.

Občané České republiky, občané Evropské unie a dále pak osoby se statusem rezidenta v členském státu Evropské unie mohou hranici s Polskem překročit na všech místech, aniž by se jich týkala karanténní opatření a další omezení v Polské republice.

Občané České republiky a Evropské unie však musí být na pozoru, neboť do 14. června 2020 do 23:59 hodin i nadále platí "ochranné opatření" vydané Ministerstvem zdravotnictví ze dne 5. června 2020.

To stanoví podmínky platné pro vstup občanů na území České republiky. Pokud osoba příjíždějící nebo se vracející do České republiky nespadá do podmínek vymezených v "ochranném opatření", může vstoupit s testem na SAR-CoV-2 nebo podstoupit karanténní opatření.

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje do doby platnosti "ochranného opatření" bude provádět na hranici s Polskou republikou namátkové pobytové kontroly, zejména pak osob cestujících do České republiky z tzv. třetích zemí (tedy mimo Evropskou unii) a kontroly plnění "ochranného opatření".

Při návratu z Polska do České republiky musí osoby, které nejsou uvedeny ve výjimkách tohoto opatření, předložit platný covidový test nebo se bezodkladně podrobit RT-PCR testu na přítomnost SAR - CoV-2 a předložit místně příslušné krajské hygienické stanici lékařské potvrzení o absolvování testu nejpozději do 72 hodin od vstupu do ČR. Pokud nebude test doložen, bude občanovi nařízena karanténa. Tato opatření se týkají všech vstupních míst z Polska do České republiky (frekventované hraniční přechody Hrádek nad Nisou, Habartice, Harrachov atpd.)

Policisté v blízkosti státní hranice s Polskem budou občanům na výjezdu ze země vycházet vstříc v souvislosti s informovaností o povinnostech při jejich návratu do České republiky, přesto by mělo být na každém, aby se o možnostech vycestování, resp. o podmínkách návratu do České republiky informoval.

Důležité informace můžete nalézt na informačních webech Ministerstva vnitra a Policie České republiky, Ministerstva zdravotnictví či na portálech ambasády Polské republiky.

