Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Polozhrouceného muže u auta na odpočivadle si všiml policista, zachránil mu tím život

KRAJ - Devětašedesátiletého seniora postihlo náhlé krvácení do žaludku.

V neděli 14. května kolem desáté hodiny dopoledne projížděl z Chrastavy na Machnín 69letý řidič osobního vozidla pan Jan Leopold Blaškovan z Liberce, kterému se při řízení náhle velmi přitížilo, a proto zastavil na nejbližším možném místě v lesním úseku u silnice třetí třídy číslo 27250 zhruba dvě stě metrů před s.r.o. Liberecká Obalovna.

Z auta ještě dokázal vystoupit, ale potom ho náhlé zhoršení zdravotního stavu ochromilo natolik, že se nemohl hýbat a jen se sesunul na kapotu auta, o kterou se z posledních sil opíral. Postihlo ho krvácení z křečových žil v žaludku a tento stav ho doslova paralizoval. Ačkoliv po silnici projelo několik řidičů, nemohl jim ani máváním nebo jinou gestikulací dát najevo, že potřebuje pomoc. Ta ale nakonec přeci jenom přišla, a to od našeho kolegy z libereckého krajského ředitelství, který tudy ve svém osobním volnu náhodou projížděl a jako jediný u něj zastavil. Všiml si především jeho nepřirozeného postoje u auta, a proto chtěl zjistit, co je toho příčinou. Když ho uviděl zblízka, okamžitě přivolal Zdravotnickou záchrannou službu a tím mu zachránil život. Sanita s posádkou byla u pacienta do sedmi minut a lékař ho po převozu do liberecké nemocnice umístil na jednotku intenzivní péče. Z nemocničního zařízení ho domů propustili po dvou týdnech. Jeho ošetřující lékař k tomu řekl, že mu náš kolega přivolal sanitu doslova "minutu po dvanácté".

Pan Blaškovan je mu za záchranu života vděčný a jen na jeho přání jsme tuto událost zveřejnili. Náš kolega totiž na svém vlastním jednání nevidí nic mimořádného a o události ze 14. května se nikomu v zaměstnání nezmínil. Informoval nás o ní až samotný pan Blaškovan. Postoj našeho kolegy respektujeme, a z uvedeného důvodu ani nezveřejňujeme jeho jméno. Ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje plk. Mgr. Libor Špráchal mu za jeho velké přispění k záchraně života pana Jana Leopolda Blaškovana poděkoval formou udělení kázeňské odměny.

10. 6. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem