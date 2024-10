Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Policisty zavolal duchapřítomný občan

Tábor – Bečice – „Do chaty se právě vloupal nějaký chlap v reflexním oblečení,“ telefonicky oznamoval rybář, který si všiml podezřelého dění na druhém břehu řeky Lužnice.

Dne 24. října 2024 kolem deváté hodiny večerní přijal operační důstojník oznámení o pravděpodobném vloupání do chaty na břehu Lužnice v katastru obce Bečice. Podezřelého pohybu u jedné z chat si všiml rybář, který byl s kamarádem na rybách. Neváhal, okamžitě zavolal na operační středisko Policie ČR a informoval operačního důstojníka o tom, že s kamarádem viděli, jak se někdo na druhém břehu řeky Lužnice vloupal do chaty. Jak tam nějaký muž ve středním věku, který byl oblečen do reflexního oblečení, rozbil okno, vzápětí se spustil alarm a muž poté odešel proti proudu řeky pryč.

Bechyňští policisté společně s psovodem a se služebním psem okamžitě vyrazili na místo, zjistili, že u jedné z chat je rozbité okno a v chatě se svítí. Místo důkladně prohledali a shledali, že se již v chatě nikdo nenachází. Začali proto propátrávat okolí. Nasazený služební pes se vydal po stopě, šel do stráně a asi po 300 metrech dorazil k další chatě, kde lokalizoval muže, který se zde uložil ke spánku. Bechyňští policisté ho zadrželi pro podezření ze spáchání přečinů krádež vloupáním a porušování domovní svobody. Ukázalo se, že se jedná o devětačtyřicetiletého muže z Táborska, který má na svém kontě z minulosti již několik vloupání a krádeží. Policisté zjistili, že do chaty, ve které přebýval, vnikl bez použití násilí, neboť byla nezajištěná. Do dalších dvou rekreačních objektů, které byly v blízkém okolí, měl muž vniknout za použití násilí. V průběhu vyšetřování došlo k objasnění ještě jednoho jeho skutku, a to krádeže vozidla tovární značky Škoda Yeti. Vozidlo měl odcizit dne 11. října 2024 kolem poledne v Sokolovské ulici v Táboře poté, co od něj nalezl na uvedeném místě klíče. Policisté předmětné vozidlo vypátrali dne 14. října 2024 v katastru obce Svrabov a vrátili jej majitelce.

Celková škoda byla odhadnuta na více než 130 tisíc korun.

Usnesení o zahájení trestního stíhání si od táborských kriminalistů převzal v uplynulých dnech. Byl obviněn z přečinů porušování domovní svobody a krádež. Uvedených činů se dopustil i přes to, že byl za obdobné jednání v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.

Duchapřítomný rybář si zaslouží naše poděkování, neboť nebyl lhostejný a neváhal zavolat policii, aby ochránil majetek ostatních.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz tisková mluvčí a preventistka 29. října 2024

