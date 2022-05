Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisty přivolala, pak na ně zaútočila

MOSTECKO - Žena skončila v policejní cele; Chtěl krást ve škole.

Na konci minulého pracovního týdne ve večerních hodinách byli přivoláni policisté hlídkové služby do jednoho z bytů na mosteckém sídlišti Pod Lajsníkem. Oznamovatelka požadovala provedení dechové zkoušky u její babičky, která byla v tu dobu v péči zdravotníků. Přestože si 34letá žena policejní hlídku zavolala, odmítala jakkoliv spolupracovat. Od samotného počátku příjezdu se podnapilá Mostečanka chovala k zasahujícím policistům nevybíravým způsobem. Používala velmi vulgární výrazy a ani přes opakované výzvy svého jednání nezanechala. Strážci zákona se snažili celý incident na místě uklidnit. Bohužel vše vygradovalo ve fyzické napadení jednoho z policistů ze strany oznamovatelky. Ti byli nuceni po marných výzvách proti ní použít donucovací prostředky a v poutech ji převézt do policejní cely na nezbytně nutnou dobu. Do události se vložil jiný příbuzný ženy, který taktéž neuposlechl výzev policistů. Ten byl na místě zajištěn a v současné době čelí podezření z přestupku proti veřejnému pořádku. Následující den si zadržená Mostečanka převzala od vyšetřovatele sdělení obvinění ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě. V případě odsouzení hrozí stíhané až čtyřletý trest odnětí svobody.

Chtěl krást ve škole

Litvínovští policisté sdělili podezření 36letému muži ze spáchání trestného činu pokusu krádeže. Ten měl v polovině března v ranních hodinách s houfem studentů vstoupit do jedné z litvínovských škol. V prvním patře zřejmě uviděl v jedné učebně tři volně přístupné notebooky. Přestože byl letošního roku soudem potrestán za majetkový delikt, rozhodl se počítače odcizit. Jeho plány překazil procházející učitel. Mostečan elektroniku odložil pod tabuli a zrychlenou chůzí ze školy odešel. Krádeží by podezřelý způsobil poškozené škole hmotnou škodu ve výši 1500 korun. Policisté muže ztotožnili a předvedli k výslechu na základě získaných poznatků. Zcizené notebooky měl prý v plánu prodat a peníze užít pro svoji potřebu. Věc je vedena na obvodním oddělení Litvínov ve zkráceném přípravném řízení. V případě uznání viny mu hrozí až tříletý pobyt ve vězení.

