Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisty i další lidi ohrožoval vozidlem

LOUNSKO - Po zadržení byl obviněn a hrozí mu až osm let.

Zběsilé počínání předvedl podle policistů minulý čtvrtek v Žatci 34letý muž. Ten měl dopoledne zaparkovat vozidlo zn. Mercedes Benz na parkovišti u nákupního centra a odejít do obchodu. Při návratu k vozidlu byl na základě oznámení o jeho možném ovlivnění alkoholem vyzván přivolanými policisty k předložení dokladů. Místo toho se však měl ve vozidle uzavřít a rozjet se z parkovacího místa proti policistovi stojícímu venku, který byl nucen uskočit.

Následně měl narazit do služebního vozidla přivolané Městské policie Žatec stojícího před ním a zároveň i do vedle zaparkovaného vozidla Škoda Octavia, které tím bylo odmrštěno na dalšího policistu, jenž před ním musel uskočit. Jeho jízda pokračovala najetím do protisměrného vjezdu na parkoviště, kterým parkoviště opustil a ujížděl dál ulicemi Žatce.

Policisté po incidentu na parkovišti vyrazili za vozidlem, které se jim však vzhledem k jeho náskoku mezitím ztratilo z dohledu.

Při své zběsilé jízdě Žatcem, která místy zřejmě pokračovala protisměrem, měl muž z Mostu způsobit ještě dvě dopravní nehody. Nejdříve došlo k ohrožení protijedoucího vozidla zn. Hyundai Getz, jehož řidička byla podle dosavadních zjištění nucena zabránit čelnímu střetu tím, že vozidlo strhla vpravo a sjela s ním částečně do strouhy, kde narazila do dopravní značky. Řidič dalšího protijedoucího vozidla zn. Škoda Octavia již čelnímu střetu s Mercedesem zabránit nedokázal a při srážce utrpěl zranění, které si vyžádalo ošetření v nemocnici. Ani tato nehoda nepřiměla dotyčného zastavit a v jízdě pokračoval.

Ve stejný den kolem poledne měl ještě se zmíněným vozidlem vjet na železniční trať u obce Trnovany a couvat s ním několik desítek metrů po železničním náspu. Po oznámení této události na místo přijela policejní hlídka, která už dotyčného na místě nezastihla.

Policisté pátrali po uvedeném vozidle, stejně jako po osobě podezřelého, jehož totožnost znali díky jeho předchozímu protiprávnímu jednání. Vyžádali si od státního zástupce souhlas se zadržením tohoto muže a vyhlásili po něm pátrání. V sobotu byl dotyčný vypátrán v Mostě, zadržen a umístěn do cely.

Policejní vyšetřovatel pak zahájil trestní stíhání obviněného pro trestné činy obecné ohrožení a násilí proti úřední osobě a podal podnět k jeho vzetí do vazby. Včera byl obviněný Mostečan na základě rozhodnutí soudu převezen do vazební věznice.

Celková škoda na nabouraných vozidlech byla předběžně vyčíslena na 95 tisíc korun. K vozidlu Mercedes Benz následně nalezenému v Mostě bylo zjištěno, že mělo být odcizeno v Německu. Dalšími okolnostmi případu se policisté zabývají a vyšetřování nadále pokračuje.

Za spáchání uvedených trestných činů hrozí obviněnému v případě jeho odsouzení až osmileté vězení.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 23. září 2020

