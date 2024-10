Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policistům ujížděl na kradené motorce

PLZEŇ – Aby se vyhnul policejní kontrole, nahlásil, že na okresním soudě v Plzni je uložena bomba. Následně policistům ujížděl na kradené motorce.

Policejní komisařka Městského ředitelství policie Plzeň zahájila trestní stíhání 34letého muže z Plzně, kterého obvinila ze spáchání přečinu šíření poplašné zprávy, přečinu krádeže a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Podle dosud zjištěných skutečností oznámil obviněný muž dne 4. září letošního roku na tísňovou linku 158, že na okresním soudu v Plzni je uložena bomba. Na místo tehdy vyjelo několik policejních hlídek včetně policistů se služebními psy na vyhledávání nástražných výbušných systémů. Vzhledem k tomu, že muž ve výhružce nesdělil, o jaký konkrétní soud se jedná, museli policisté prohledat všechny soudní budovy v Plzni. Naštěstí žádný nástražný výbušný systém nalezen nebyl. Následným prověřováním policisté zjistili, že se chtěl obviněný vyhnout policejní kontrole ve chvíli, kdy byl v obchodě a přes výlohu si všiml policejní hlídky, která si prohlížela „jeho kradené“ zaparkované vozidlo. Obviněný má navíc platný zákaz řízení, čehož si byl dobře vědom. Nahlášením bomby doufal v to, že policisté odjedou. To se ovšem nestalo a tak muž odešel z obchodu pěšky. Vozidlo policisté následně zajistili.

Ani ne měsíc po spáchání prvního protiprávního jednání se vloupal do jedné z garáží v Univerzitní ulici v Plzni a odcizil motocykl značky Yamaha včetně klíče a přilby. Poškozenému majiteli způsobil škodu přes 200 tisíc korun. Odcizenou motorku poté užíval několik dnů, než si ho na silnici číslo II/180 mezi obcemi Starý Plzenec a Letkov všimla hlídka policistů speciální pořádkové jednotky, která ho ihned začala pronásledovat. Motorkář ovšem na výzvy k zastavení nereagoval a hlídce ujížděl vysokou rychlostí. Asi 300 metrů před mostem přes dálnici D5 se policistům podařilo obviněného muže předjet a zatarasit mu cestu služebním vozidlem. Ani to ho ovšem nezastavilo. Při pokusu vyhnout se služebnímu vozidlu, nezvládl řízení, vyjel mimo vozovku a havaroval do příkopu. Policisté muže následně zadrželi.

Díky skvělé operativní činnosti, precizní práci policistů Městského ředitelství policie Plzeň a výborné spolupráci dalších složek policie se podařilo muže zadržet a usvědčit.

Policejní komisařka následně podala státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, který soudce akceptoval.

por. Michaela Raindlová

9. října 2024

