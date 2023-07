Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policistům se pokusil ujet

BŘECLAVSKO: Hledáme svědky pronásledování převaděče. /VIDEO/

V sobotu krátce po 7. hodině ráno chtěla hlídka mobilní jednotky cizinecké policie na dálnici D2 u Lanžhota zastavit a zkontrolovat červený Ford se zahraniční poznávací značkou. Řidič ale na výzvu ke kontrole nezastavil a začal policistům ujíždět. Následně z dálnice u Podivína sjel na okolní komunikace, kde se snažil pronásledujícím hlídkám zmizet. Nakonec ale v zemědělském areálu u Moravské Nové Vsi havaroval do sloupu elektrického vedení. Na místě byl převaděč zadržen. Spolu s ním v automobilu cestovalo šest migrantů z Turecka, z toho byly dvě děti. Nikdo při nehodě nebyl zraněn. V současné době je případ kriminalisty prošetřován pro podezření ze spáchání trestného činu Obecného ohrožení a Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. V souvislosti s případem by kriminalisté potřebovali hovořit se svědky, kteří by se cítili býti jeho jízdou ohroženi, aby se neprodleně policistům ozvali na tísňové lince 158.

por. Petr Vala, 29. července 2023.

