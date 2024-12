Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policistům se podařilo probudit srdce bezvládně ležícího muže

BRNO: Přístroj AED výboje nedoporučil. /VIDEO/

Je krátce po dvacáté hodině, patnáctiletá dívka se vrací z kroužku Karate a před domem v brněnské časti Bystrc vidí ležet bezvládné tělo staršího muže. Nezaváhá ani chvilku a volá nevlastnímu otci, který je doma. Ten vybíhá ven a snaží se muže, který leží čelem k zemi otočit. Na pomoc mu přibíhají dva kolemjdoucí a za doprovodu operátora linky 155 zahájí resuscitaci. Po pár stlačení hrudníku přijíždí na místo policisté z Oddělení hlídkové služby. Jeden přebírá nepřímou masáž srdce a druhý připravuje přístroj AED. Na hruď nalepuje elektrody a čeká se na výboj, který by mohl probudit srdce muže ležícího bezvládně na zemi. Výboj nebyl doporoučen, policisté pokračují dál a znovu čekají na další výboj, ale ani tento nebyl doporučen (celkem 3 krát nebyl výboj doporučen). Policisté stále pokračují... a podařilo se. Po pár minutách přijíždí na místo záchranáři, kteří pacienta již s obnovenými životními funkcemi přebírají do své péče a převáží do nemocnice.

nprap. Petra Hrůzová, 7. prosince 2024

