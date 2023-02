Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policistům se podařilo objasnit vloupání do bytu a krádež elektrokoloběžky

DĚČÍNSKO – Recidivistovi sdělili podezření; Nerespektoval zákaz řízení….

Policisté z obvodního oddělení Děčín–Podmokly objasnili případy vloupání do bytu a krádeže elektrokoloběžky. Zpočátku neznámý pachatel již v říjnu loňského roku znepříjemnil život několika obyvatelům Děčína, protože se v polovině měsíce října roku 2022 vloupal do bytu v Děčíně, ze kterého odcizil elektroniku, několik kusů hodinek, ale například i polštáře a povlečení. Následně ještě koncem měsíce října 2022 z nadzemního parkoviště u obchodního domu v Děčíně odcizil elektrokoloběžku. Poškozeným tak způsobil celkovou škodu za více než 28 tisíc korun.

Na případech policisté intenzivně pracovali a prověřováním veškerých poznatků a indicií, zajištěných stop a kamerových záznamů, vedoucích k ustanovení podezřelé osoby, se jim vyplatilo. Zjistili, že oba případy má mít na svědomí 32letý, v nedávné minulosti soudně trestaný muž. Děčínští policisté v těchto dnech ve zkráceném přípravném řízení sdělili 32letému recidivistovi podezření ze spáchání tří trestných činů, a to porušování domovní svobody, poškození cizí věci a krádeže, za což mu u soudu mu v případě uznání viny hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Nerespektoval zákaz řízení

Policisté z obvodního oddělení Varnsdorf sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 27letému muži z Děčínska. Ten byl v úterý 31. ledna 2023, ve večerních hodinách zastaven a kontrolován policejní hlídkou ve Varnsdorfu při řízení motorového vozidla. Následnou lustrací policisté zjistili, že má na základě rozsudku Okresního soudu v Děčíně vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel až do září 2023. Porušením tohoto zákazu muži v případě uznání viny u soudu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Děčín 3. února 2023

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

