Policistům nakonec i poděkoval

ZNOJEMSKO: Kontrola technického stavu dodávky nedopadla pro majitele dobře.

Dobře nedopadla policejní kontrola zaměřená na technický stavu vozu spojená s měřením emisí pro majitele postarší dodávky zn. Ford.. Jeho vůz totiž nebyl rozhodně v dobré kondici. Například motor, o kterém šofér tvrdil, že má najeto maximálně 25 tis., byl v takovém stavu, že jej nebylo ani možné vytočit do předepsaných otáček nutných pro měření emisí. Ještě hůře na tom byla karoserie, do které koroze vytvořila místy i velké díry. Nejzávažnější závadu pak odhalili policisté na pravém předním kole. To bylo připevněno pouhými dvěma maticemi z pěti původních. Policisté tak pro bezpečné závady odebrali řidiči osvědčení o registraci vozidla a zakázali další jízdu. I přes to, že se řidič na místě nevyhnul ani pokutě, nakonec policistům i poděkoval. Jak uvedl, o chybějících matkách totiž neměl tušení a možná díky kontrole, při které se na závadu přišlo, se svým vozem nehavaroval. S kontrolami technického stavu a měřením emisí budou policisté pokračovat i na dalších místech v Jihomoravském kraji.

por. David Chaloupka, 20. srpna 2024

