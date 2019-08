Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Policistům na téhle noční neunikli

NÁCHODSKO - Přistiženi s taškou plnou lupu, či opilí za volantem.

Při noční službě začátkem týdne z pondělí 25. na úterý 26. 8. 2019 se dvoučlenná policejní hlídka z obvodního oddělení v Náchodě rozhodně nenudila. Během noci policisté zadrželi výtečníka, který se schovával v kanceláři obchodu, kam přišel na nákupy po zavíračce a přistihli za volantem osobního vozu muže s více jak 2 promile alkoholu a pod vlivem omamných látek.

Tašku s lupem, kasičkou i sebe schovával v kanceláři za stolem

V časných ranních hodinách, krátce po půl třetí, vyburcovalo hlídku oznámení, že v krámku na jedné z okolních z čerpacích stanic, se nachází cizí osoba, zřejmě zloděj. Policisté ihned vyrazili na místo. Po příjezdu skutečně v interiéru zaznamenali nezvaného hosta, pro kterého si vzápětí dovnitř i došli. Noční návštěvník, který dovnitř vlezl po rozbití okénka na sociálkách, si zatím stačil naskládat do tašky nějaké potraviny, pití a kasičku s hotovostí. Odnést už to ale nestihl. Možná ani nevěřil svým uším, když ho policisté „jménem zákona“ vyzvali k opuštění prostoru a vůbec nereagoval. Tak si hlídka hned vzápětí až do míst, kde se skrýval, pro něj došla a za pomoci donucovacích prostředků muže zadržela.

Z baru zamířil rovnou za volant, že nemá řidičák, je opilý a zdrogovaný, mu nevadilo

S řidičem-neřidičem, který se projížděl osobním vozem Škoda Felicia poblíž jednoho z náchodských nočních barů, se muži zákona potkali před koncem služby při kontrole před pátou hodinou ráno. Při silniční kontrole se mladý muž ve věku 28 let dobrovolně podrobil dechové zkoušce přístrojem Draeger na přítomnost alkoholu a orientačnímu testu Drugwipe na omamné a psychotropní látky. To však bylo jediné, co mladík za volantem udělal té noci správně. Po zjištění, že mladík není vůbec držitelem řidičského oprávnění, v jeho dechu se nachází 2,10 promile alkoholu a test na drogy vyšel s pozitivním výsledkem na amphetamin/metamphetamin, putoval pod policejním dohledem do lékařského zařízení k odborným vyšetřením, spojeným s odběrem krve a moči. Řidičský průkaz muži policisté pochopitelně nezadrželi, neboť žádný ani nevlastní, ale neprodleně s ním zahájili zkrácené přípravné řízení pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky s možným až ročním trestem odnětí svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

por. Mgr. Eva Prachařová

28. 8. 2019 v 8:55 hodin

vytisknout e-mailem