Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policistky vyjely za zvířaty do útulku

KRAJ/JABLONECKO – Policistky přijely do útulku Dášenka v Lučanech nad Nisou s plným autem pomoci.

Policisté a pracovníci Krajského ředitelství policie Libereckého kraje se nedávno rozhodli pomoci útulkovým zvířatům. Pro tuto svoji pomoc si tentokrát vybrali útulek Dášenka v Lučanech nad Nisou. Policisté a pracovníci společně složili na materiální pomoc v podobě krmení, různých dek, pelíšků a dezinfekce. Výsledek této jejich pomoci zaplnil zavazadlový prostor i zadní sedačky služebního vozidla, se kterým dnes do útulku za zvířaty přijely policistky z Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Jakmile policistky s paní majitelkou útulku vše z vozidla vyskládaly, vyrazily i za čtyřnohými obyvateli útulku. Především pejsci měli z jejich návštěvy obrovskou radost. Svým nadšením a přítulností tak policistkám poděkovali za vše, co pro ně i kočičky přivezli. A to bylo samozřejmě pro policistky, které celou akci pomoci zorganizovaly, tím největším poděkováním, které je zcela určitě zahřálo i v jejich srdcích.





1. 10. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

