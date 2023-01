Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policistka ve svém volnu dopadla zloděje

TEPLICKO - Její všímavost pomohla objasnit 4 krádeže na čerpacích stanicích.

V průběhu uplynulých dvou měsíců došlo ke krádežím na třech čerpacích stanicích v teplickém okrese. Neznámý zloděj navštívil provozovnu vždy v noci, kdy je zavřeno a po rozbití okna se snažil dostat dovnitř. V jednom případě se mu to nepodařilo, kdy okno bylo vybaveno kovovou mříží a na tu neměl nástroj k překonání. U zbývajících dvou vnikl do prodejny a zaměřil se na cigarety. Odcizil jich téměř 100 kartonů a svým jednáním způsobil škodu přes 200 tisíc korun. Následně se mu podařilo z místa uniknout. Tímto ale příběh nekončí. Cigarety chtěl zpeněžit v jedné z teplických večerek. Nepočítal však s tím, že do večerky si půjde koupit svačinu policistka v civilu, která se vracela z noční šichty domů. Ta si všimla, že podezřelý muž má velkou tašku a něco z ní nabízí prodavačce. Po opuštění prodejny situaci monitorovala a přivolala mobilním telefonem kolegy, kteří byli ve službě. Ti v obrovské tašce nalezli velké množství kartonů cigaret. Spojili si souvislosti s předešlými krádežemi a muž byl převezen ke kriminalistům na výslech. U toho se nakonec 41letý známý recidivista doznal ke všem třem krádežím a navíc přidal jako bonus přiznání k neobjasněné krádeži cigaret z benzinky z roku 2020. Zajímavostí je, že do listopadu 2022 pobýval muž za zdmi věznice, kde si odpykával trest za předchozí majetkovou trestnou činnost. Jen, co byl propuštěn, vydal se opět na dráhu zločinu.

31. ledna 2023

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

