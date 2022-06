Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté zřejmě zachránili mladé dívce život

PLZEŇSKO – Slečna na diskuzní fórum anonymně napsala, že plánuje spáchat sebevraždu. Policisté po přijetí oznámení začali ihned pátrat po pisatelce. Díky pečlivé a usilovné práci zjistili dívčinu totožnost a nalezli ji. Ve špatném psychickém stavu ji předali zdravotníkům.

Koncem května letošního roku oznámila žena na tísňové lince 158, že na webových diskuzních stránkách nalezla příspěvek od anonymní pisatelky, zřejmě patnáctileté, ve kterém psala, že je v bezvýchodné situaci a že plánuje spáchat sebevraždu. Oznamovatelku toto velmi znepokojilo, a proto celou věc oznámila na policii. Policisté ihned kontaktovali odpovědnou pracovnici diskuzního webu a požadovali dostupné informace k pisatelce. Následně kontaktovali i zřizovatele webu. Policisté tak získali přístupovou e-mailovou adresu a také několik IP adres, ze kterých se pisatelka přihlašovala. Na základě toho pak vytipovali několik lokalit, kde prováděli šetření ve školách se zaměření na osobu, která by mohla mít v evidenci výše uvedenou e-mailovou adresu. Téměř žádná škola však soukromé e-mailové adresy neevidovala. Policisté ovšem získali poznatek, že soukromá e-mailová adresa je uváděna na přihláškách na střední školu. Toto zjištění přineslo velký posun v pátrání po totožnosti po mladé dívce. Po získání informací ihned jeli provést prověrku na adrese, kde by měla dívka bydlet. Dívku v bytě nalezli. Nacházela se ve špatném psychickém stavu, a tak policisté přivolali zdravotníky, kterým dívku předali do péče.



Myšlenky na sebevraždu mohou potkat v tíživé životní situaci každého, děti a dospívající nevyjímaje. I děti a dospívající mohou mít stejně jako dospělí svá trápení, starosti, potíže, problémy, krize, pocity prohry. Na rozdíl od dospělých nejsou však ve svém věku vybaveni takzvanými zvládacími strategiemi – znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi s překonáváním náročných životních situací. Navíc je pro jejich věk poplatná zvýšená emoční reaktivita, zbrklost reakcí, přecitlivělost, nižší psychická odolnost, často i neznalost kompromisů a celkově složité hledání vlastní identity. To vše jsou faktory, které mohou zrodit myšlenku na to, že by bylo možná lepší nebýt. Důvody mohou být různé.

Mezi situace, které mohou vést k pocitům beznaděje a myšlenkám na sebevraždu, patří rozpad rodiny, nestabilní rodinné zázemí, sexuální zneužívání, zanedbávání, fyzické či psychické týrání, změna prostředí a vyčlenění z kolektivu, šikana a kyberšikana, finanční a existenční ohrožení rodiny, hraní her s ústřední tematikou smrti a sebevraždy, necitlivé informování o sebevraždě v médiích, vrstevnické vztahy, „nešťastné“ lásky, školní neúspěch.

Varovné signály u dítěte nebo mladého člověka:

ztráta zájmu o oblíbené činnosti, neschopnost se nadchnout, radovat se

podrážděnost, agresivita, úzkost, výrazné a náhlé výkyvy nálad

pasivita, vyčerpání, ztráta energie

pocit vlastní bezcennosti a pesimistický pohled do budoucnosti

nespavost nebo nadměrná spavost, potíže se spánkem a jídlem

stažení se ze sociálních kontaktů, trávení času o samotě

potíže s navazováním a udržením vztahů, uzavřenost

psaní deníků, básní, dopisů a příspěvků na sociálních sítích na téma smrti a odloučení

aktivní vyhledávání návodů a způsobů, jak sebevraždu vykonat

hovory o tom, že je všem na obtíž, že by nikomu nechyběl, že nemá pro co a pro koho žít

Policejní psycholožka doporučuje co dělat, pokud pozorujete varovné signály:

nabídněte rozhovor

zaujměte nehodnotící postoj, nesuďte a nekritizujte

situaci nezlehčujte, vyhněte se moralizování a dobře míněným radám

ptejte se na podrobnosti s citem, ale přímo, používejte otevřené otázky

zeptejte se na potřeby vaše blízkého

vyjádřete upřímně vaše pocity a obavy

nabídněte možnost odborné pomoci a podporu s vyhledáním a návštěvou odborníka

Linka bezpečí pro děti - 116 111

Dětské krizové centrum – 241 484 149 nebo 777 715 215

Linka bezpečí pro dospělé - 116 123

Linka pro rodinu a školu – 116 000

Rodičovská linka – 606 021 021

Terapeutická linka Sluchátko - 212 812 540



por. Mgr. Dagmar Brožová

7. června 2022

vytisknout e-mailem