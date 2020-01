Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté zjistili podezřelého z vloupání do sklepů

CHOMUTOVSKO - V prosinci opětovně kradl věci ze sklepů stejného domu; Pod vlivem alkoholu naboural tři auta.

Policisté objasnili případy vloupání do sklepů v jednom z domů na sídlišti v Jirkově. Podle výsledků jejich šetření je podezřelým 36letý muž z Chomutova. Ten měl začátkem prosince několikrát vniknout do různých sklepních kójí stejného panelového domu. Dle sděleného podezření odtud pak odnášel rozličné věci, například nářadí, posilovací stroj, ale i malířské barvy. Celkem tak měl způsobit škodu v předběžné výši přesahující šest tisíc korun. Ke svému jednání se policistům doznal.

Není to poprvé, co se dotyčný dostal do konfliktu se zákonem. Pro trestný čin krádeže byl již dříve odsouzen, brány věznice opustil teprve v červenci loňského roku. Nyní se tedy bude zodpovídat opět z trestného činu krádeže a navíc i z trestného činu porušování domovní svobody. Podle zákona mu za jejich spáchání může u soudu hrozit trest odnětí svobody v rozpětí od šesti měsíců až do tří let. Policisté věc řeší ve zkráceném přípravném řízení.

Pod vlivem alkoholu naboural tři auta

Celková škoda vyčíslená předběžně na 110 tisíc korun, to je bilance dopravní nehody, k níž došlo tři dny před Štědrým dnem v Kadani. Řidič s více než 1,6 promile alkoholu v dechu tam podle všeho nezvládl řízení vozidla Škoda Octavia a narazil s ním do zaparkovaného vozidla Nissan Note. To bylo vlivem nárazu odraženo vpřed a narazilo do dalšího zaparkovaného vozidla Citroen C2. Při nehodě naštěstí nebyl nikdo zraněn. Dvaatřicetiletý muž z Kadaně si jako následek svého jednání v pondělí převzal od dopravních policistů podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Jeho situaci zhoršuje skutečnost, že dopravní nehodu měl způsobit právě pod vlivem alkoholu. Z toho důvodu by si v případě uznání viny soudem mohl vyslechnout kromě peněžitého trestu či zákazu činnosti i verdikt až tříletého vězení.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence

Chomutov 8. ledna 2020

