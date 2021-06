Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté zavítali mezi předškoláky

PRAHA VENKOV-JIH – Policisté z územního odboru v tomto týdnu navštívili dvě mateřské školy v Říčanech

K setkáním, při kterých byla dodržována stanovená hygienická opatření v souvislosti se stávající současnou epidemiologickou situací, došlo v areálu místních předškolních zařízení, a to v Mateřské škole Čtyřlístek a Mateřské škole Landie. .

Do Čtyřlístku zavítali policisté z obvodního oddělení Říčany, společně s příslušníky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje ze stanice Říčany ve středu letošního 16. června. V době před prázdninami byla akce zaměřená na pohyb dětí na pozemních komunikacích, ostražitost při spatření vozidel s právem přednostní jízdy a možná nebezpečí při pohybu v přírodě. Děti si poslechly a prohlédly, jaké vybavení musí mít u sebe při zásahu hasič, jak se ovládá a jak je vybavena terénní čtyřkolka a s pomocí si vyzkoušely „ostrý“ zásah. Na dalším stanovišti si mohly prohlédnout služební vozidlo PČR, zastavovací pás a poté si měly možnost potěžkat a vyzkoušet různé druhy balistických vest, štít, helmy a další policejní výzbroj. Ty statečnější z nich měly k dispozici krátkou závodní dráhu k poměření sil v běhu s nasazenou helmou.

V Mateřské škole Landie předškolní děti navštívili v pátek 18. června policisté z dopravního inspektorátu, kteří děti seznámili se zásadami správného chování v silničním provozu, jak je důležité být ve vozidle připoután, nebo jak správně a bezpečně jezdit na kole. Děti si ověřily i znalost dopravních značek a následně si mohly prohlédnout vybavení policejního vozidla, jakož i výstroj, výzbroj a techniku, kterou dopravní policisté používají ke své činnosti ve službě.

Společná dopoledne tak utekla jako voda a my doufáme, že alespoň některé informace si děti zapamatovaly a užijí si ve zdraví přicházející letní prázdniny.







por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

PČR Praha venkov-JIH

18. června 2021

vytisknout e-mailem