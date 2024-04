Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté zasahovali ve Stovkách

MOSTECKO - Tam došlo k potyčce několika osob.

Včerejšího dne jsme ve večerních hodinách vyjížděli do ulice tř. Budovatelů, kde docházelo ke vzájemné potyčce čtyř osob, a to za účasti mnoha přihlížejících lidí. Na místě zasahovalo několik policejních hlídek ve spolupráci s hlídkami městských strážníků. Společnými silami celou nepřehlednou situaci uklidnili. Dvě osoby vyhledaly po konfliktu lékařské ošetření. My jsme celý incident zadokumentovali a v současné době zjišťujeme k případu další informace a probíhají úkony trestního řízení. Věc prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinů výtržnictví a pokusu ublížení na zdraví. Je ale možné, že v průběhu prověřování bude právní kvalifikace upravena. Zároveň vyzýváme všechny osoby, které mají jakékoliv informace o příčině vzniku konfliktu nebo jeho průběhu, nechť se ozvou policistům na linku 158. Mohly by tak přispět k řádnému objasnění celé události.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

3. dubna 2024

