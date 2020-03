Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté zasahovali u požáru

TEPLICE - Ze zakouřených prostor vyvedli muže, který se nadýchal zplodin.

Dnes kolem půl třetí v noci zasahovali policisté z obvodního oddělení v Proseticích u požáru ve vstupu do bývalého krytu civilní obrany v ulici Pražská. Ze silně zakouřeného prostoru, kde zřejmě zahořely odpadky, vyvedli 34letého muže, který se nadýchal zplodin. Ihned mu poskytli první pomoc a následně ho předali do péče přivolaných záchranářů, kteří muže převezli do nemocnice. Díky rychlému a profesionálnímu zásahu policistů nedošlo k vážnějšímu poškození jeho zdraví, muž už byl z nemocnice propuštěn.

por. Bc. Daniel Vítek

tiskový mluvčí

19. března 2020

