Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté zahájili trestní stíhání dvou mužů, kteří měli prodávat drogy

Praha venkov – VÝCHOD – V případě odsouzení jim hrozí až 5 let za mřížemi

Během minulého týdne zahájili kriminalisté z Prahy venkov – VÝCHOD trestní stíhání dvou mužů jako obviněných ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

V prvním případě se jednalo o šestadvacetiletého muže, který měl v období od konce července do poloviny září nabízet a prodávat pervitin. Kriminalisté z Územního odboru Praha venkov – VÝCHOD s mužem 16. září zahájili úkony trestního řízení ve věci podezření na distribuci drog. Svého protiprávního jednání se měl dopustit v několika případech, kdy měl drogu nabídnout a následně prodat jednašedesátiletému muži, který je policistům známý pro obdobnou trestnou činnost.

Proti druhému muži kriminalisté také zahájili trestní stíhání jako obviněného ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Toho se měl šestatřicetiletý muž dopustit nejméně od ledna roku 2019 až do zadržení policisty, ke kterému došlo 14. ledna tohoto roku. Muž měl prodávat metamfetamin dalším nejméně osmi osobám z řad koncových uživatelů návykových látek a to pravidelně každému z nich, zhruba dvakrát týdně.

Ve čtvrtek 14. ledna v Nehvizdech byl podezřelý muž policisty zadržen přímo u předávání a prodeje látky, která se nacházela v plastovém sáčku, jenž obsahoval nažloutlou krystalickou látku, kdy se pravděpodobně jednalo o pervitin.

V obou případech hrozí mužům v případě odsouzení trest odnětí svobody v délce trvání na jeden rok až pět let nebo peněžitý trest.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

20. ledna 2021

