Policisté zadrželi zloděje při činu

OLOMOUCKO - Díky všímavostí sousedů byl zloděj dopaden.

V pátek 1. září odpoledne nám bylo oznámeno, že do rodinného domu v obci Bystrovany vnikl nějaký mladík. Během okamžiku se na místo dostavili policisté z obvodního oddělení Velká Bystřice, kteří zloděje v domě vyrušili, a ten se před nimi dal na útěk. Policistům ale neutekl a ti jej na zahradě za pomocí donucovacích prostředků zadrželi. Jednalo se o čtyřiatřicetiletého cizince (ne Ukrajince), který nejprve na domě poškodil tzv. francouzské okno. To se mu však nepodařilo otevřít. Následně rozbil vedlejší okno, kterým vlezl do domu. Zde poškodil příruční trezor a odcizil menší finanční hotovost. Muž po zadržení putoval do policejní cely. Případem se ihned začali zabývat olomoučtí kriminalisté, kteří zjistili, že se zadržený muž téhož dne dopoledne snažil vloupat do rodinného domu v Olomouci – části Holice. Zde však po vyrušení od sousedů utekl. Kriminalisté muži ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinů krádež, porušování domovní svobody a poškození cizí věci, za které mu hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta. Včera jej policisté eskortovali na Okresní soud v Olomouci, kde proběhlo soudní jednání.

por. Mgr. Libor Hejtman

4. září 2023

