Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Policisté zadrželi zloděje, který okradl seniorku

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Odcizené peníze jsme vrátili seniorce.

Šestadvacetiletý muž okradl v domě na Uherskohradišťsku během chvilkové nepřítomnosti seniorku o 25 tisíc korun a šperky. Žena krádež ihned oznámila na linku 158. Policejní hlídka vyrazila na místo a muže i s penězi pár minut po činu zadržela. Mladíkovi hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

Uplynulý týden navštívila pětašedesátiletá seniorka hřbitov v obci na Uherskobrodsku, kde pracovala parta dělníků. Jeden z mladíků se dal s ženou do řeči. Postupně se dozvěděl, že žena žije sama a že by potřebovala pomoct s pracemi v rodinném domě. Vyměnili si telefonní čísla s tím, že se mladík seniorce ozve. Uplynulou sobotu muž skutečně zavolal a chtěl, aby pro něj seniorka přijela do Ostrožské Nové Vsi, odkud ho dovezla do svého domu, kde se začali domlouvat na jeho pomoci, spočívající ve vymalování dvou pokojů. Během hovoru žena odešla na toaletu, čehož mladík využil a začal dům prohledávat. Ve skříni v obývacím pokoji našel obálku s 25 tisíc korunami, které dal do kapsy a k tomu přibral ještě šperky. Po návratu z toalety mladík předstíral, že telefonuje a následně seniorce sdělil, že musí do nemocnice za matkou, která má zdravotní problémy. Když odešel, zjistila seniorka, že byla okradena. Neprodleně zavolala na linku 158, kde krádež oznámila a uvedla i popis muže, kterého začali policisté ihned hledat. Po chvíli spatřili mladíka shodného popisu na autobusové zastávce, kde po pár minutách přijel taxík, který ho měl vyzvednout. Mladík taxíkem neodjel, protože ho policisté kvůli podezření z krádeže peněz zadrželi. Krádež nejprve zapíral, ale později se přiznal. Zajištěné peníze i šperky jsme vrátili seniorce.

Z mladíka se vyklubal recidivista, který má v rejstříku trestů už osm záznamů především za majetkovou trestnou činnost. Z vězení se naposledy vrátil letos v červenci. Uherskohradiští kriminalisté muže v neděli obvinili z trestného činu krádež, za který trestní zákoník ukládá až tříletý trest odnětí svobody.

31. srpna 2021, mjr. Mgr. Lenka Javorková

