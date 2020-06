Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté zadrželi zdrogovaného řidiče , který se jim snažil ujet

ČESKOLIPSKO - Svou jízdou ohrožoval všechny účastníky silničního provozu.

Včera krátce před 21. hodinou dohlíželi policisté z obvodního oddělení v Jablonném v Podještědí na bezpečnost silničního provozu u silnice první třídy číslo 13 poblíž motorestu Lemberk v obci Lvová, když kolem nich ve směru od centra Lvové na Cvikov projelo vysokou rychlostí osobní vozidlo značky BMW. Vzhledem k tomu, že řidič významně porušil povolenou rychlost v obci, vyjeli za ním, aby ho zkontrolovali a zapnuli přitom výstražné zvukové i světelené zařízení.

Řidič na jejich znamení k zastavení ale reagoval opačně a ještě přidal na rychlosti, přičemž svou jízdou ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Když ho policisté poprvé dojeli, měli na tachometru 230 kilometrů v hodině. Přiblížili se k němu u motorestu Stop u silnice číslo 13, kde řidič BMW na chvíli zastavil. Vzápětí se ukázalo, že se nehodlá vzdát bez boje. Opět naplno sešlápnul plyn a začal ujíždět ve směru na Kunratice a Cvikov. Ve Cvikově u autobazaru pak prudce odbočil ze silnice číslo 13 do města a projel ulicemi Pivovarská, ČSA a Kolárova, aby se odtud znovu vrátil na hlavní silnici. Následně směřoval na Jablonné v Podještědí a u křižovatky na Petrovice prudce odbočil na Kněžice. Zhruba sto metrů od tohoto místa ho zablokovala dvě naše služební vozidla a znemožnila mu další jízdu. Policisté ho museli z auta vytáhnout, protože jejich výzvy k vystoupení ignoroval. Vzhledem k tomu, že se velmi aktivně bránil, použili proti němu donucovací prostředky hmaty a chvaty a nakonec i slzotvorný prostředek.

Policisté ho na místě podrobili orientačnímu testu na drogy, který byl pozitivní na amfetamin a kokain. Kromě toho měl v autě a i u sebe šest sáčků s rostlinnou a krystalickou látkou, které jsme orientačně otestovali na drogy s pozitivním výsledkem. Ten nám upřesní vyžádaná laboratorní expertíza, na níž nyní čekáme.

Jednadvacetiletému řidičovi jsme zadrželi řidičský průkaz a noc ze včerejška na dnešek strávil v policejní cele. Z ní jsme ho po nezbytných úkonech propustili dnes dopoledne, nicméně trestní stíhání ho v této souvislosti nemine. Delikt jsme kvalifikovali jako ohrožení pod vlivem návykové látky a potom, co obdržíme výsledky laboratorního rozboru obsahu zajištěných narkosáčků, nejspíš rozšíříme tuto kvalifikaci o přečin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu. Za to ho soud může poslat až na dva roky do vězení.

18. 6. 2020

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

