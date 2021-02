Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté zadrželi tři pachatele, jednoho z nich služební pes Bond

ÚNĚŠOVSKO - V minulých dnech zahájil vyšetřovatel služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Plzeň-venkov trestní stíhání tří mužů ve věku 52, 44 a 23 let, kteří byli obviněni ze zločinu krádež.

Dne 11. února 2021 ve večerních hodinách přijal operační důstojník oznámení, že v areálu firmy na Úněšovsku je zřejmě zloděj. Osmačtyřicetiletý muž jel se svým kamarádem od Úněšova na Plzeň, když si u jednoho areálu všimli zaparkovaného osobního vozu. Muži zastavili poblíž a vystoupili z vozu. Na místě ucítili zápach nafty, a tak se domnívali, že se jedná o zloděje. Okamžitě se tedy obrátili na tísňovou linku Policie České republiky 158. Shodou okolností v tu chvíli poblíž areálu projížděla hlídka obvodního oddělení Úněšov, která na místě zadržela dva muže ve věku 52 a 44let podezřelé z krádeže nafty. Policisté se všimli, že od vozidla vedou nějaké stopy, což v nich vzbudilo podezření,g že by mohlo být pachatelů více. Z tohoto důvodu na místo přivolali policistu se služebním psem Bondem, aby ohledal místo činu. Bond po velmi krátké chvíli odvedl výbornou práci a avizoval pachatele nedaleko ve křoví. Podezřelá osoba na opakované výzvy k opuštění úkrytu nereagovala, a proto policista použil služebního psa. Čtyřnohého Bonda se pachatel už zalekl a úněšovským policistům se raději vzdal.

Všichni tři obvinění muži se dle všeho vydali do areálu firmy na Úněšovsku okolo 21:30 hodin. Každý z nich měl k dispozici čtyři kanystry, do kterých chtěli načerpat pohonné hmoty ze zaparkovaných stavebních strojů. Muži nejprve vyhnuli spodní část oplocení a poté se vzniklým otvorem protáhli dovnitř. Hned za oplocením se 23letý muž pokusil odčerpat naftu ze dvou stavebních strojů. To se mu ale nepodařilo, jelikož nádrže byly prázdné. U třetího stroje po odšroubování víčka se mu již naftu odčerpat podařilo. Postupně muži naplnili všech dvanáct kanystrů, které si s sebou donesli. Šest kanystrů stihli dát do vozidla, kterým přijeli, zbylých šest už do vozidla dát nestihli, jelikož je zadrželi přivolaní policisté.

Vzhledem k tomu, že krádeže spáchali v době, kdy je na území České republiky usnesením vlády ČR vyhlášen nouzový stav, hrozí jim trest odnětí svobody až na osm let.

por. Bc. Ivana Jelínková, DiS.

16. února 2021

