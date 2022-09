Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Policisté zadrželi převaděče

Frýdek-Místek - v nákladovém prostoru dodávky převážel dvě desítky migrantů

Díky precizní práci policistů, vyhodnocováním získaných a zjištěných informací byl zadržen mezi Mosty u Jablunkova a Jablunkovem krátce po přejezdu hranic se Slovenskem cizinec, který převážel v dodávkovém vozidle migranty.

Policisté po zajištění několika skupin nelegálních migrantů v průběhu září na Jablunkovsku zjistili informace k možnému vozidlu převaděče a přijali opatření na hranicích a poblíž hranic se Slovenskem. Tato práce se vyplatila. V sobotu 17. září 2022 v odpoledních hodinách vytipované vozidlo překročilo hranice. Policisté okamžitě zareagovali a vozidlo zastavili. Řidič začal utíkat do lesního prostoru. Byl však policisty pohotově za pomoci donucovacích prostředků zpacifikován a zadržen. Jednalo se o 31letého cizího státního příslušníka. Podezření policistů, že ve vozidle se mohou nacházet migranti, se potvrdilo. Po otevření zavazadlového prostoru se zde nacházely dvě desítky osob. Jednalo se o muže, z toho 3 byli mladiství, všichni ze Sýrie. Zajištění uprchlíci následně putovali do zařízení pro zajištění cizinců, kde podle mezinárodních smluv probíhá realizace zpětného předání do státu, ze kterého k nám přicestovali.

Převaděče policisté předali třineckým kriminalistům, kteří jej obvinili z přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Je mu kladeno za vinu, že měl dne 17. září 2022 za úplatu z Maďarska přes Slovensko do České republiky převést dvě desítky osob. Obviněný se ke svému jednání kriminalistům doznal. Trestní stíhání je vedeno vazebně a muži hrozí trest odnětí svobody do výše až pěti let.

V našem kraji jsme za letošní rok zajistili v příhraniční oblasti se Slovenskem 202 migrantů, většinou se jednalo o skupiny osob, ale byly zaznamenány i jednotlivci. Nejvíce v oblasti Bílé a Jablunkova.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

20. září 2022

