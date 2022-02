Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté zadrželi pachatelku krádeže tříkolového kola

PLZEŇ - Nejdřív se vloupala do kontejneru určeného na charitativně ekologický sběr oděvů a hraček a následně vnikla do garáže a odcizila tříkolové jízdní kolo v hodnotě 40 tisíc korun. Policisté 44letou ženu zadrželi.

Policisté z obvodního oddělení Plzeň 2 sdělili podezření ze spáchání přečinu krádež a přečinu porušování domovní svobody 44leté ženě z Plzně. Ta se dnešního dne v brzkých ranních hodinách vloupala do kontejneru určeného na charitativně ekologický sběr oděvů a hraček a z tohoto odcizila několik kusů oblečení. Lup si následně uložila do tašek, které si uschovala na chodbě jednoho bytového domu v Částkově ulici. Poté vnikla na zahradu rodinného domu a otevřenými vraty vstoupila do garáže. Tady už měla "větší štěstí". Z garáže totiž odjela na tříkolovém jízdním kole v hodnotě 40 tisíc korun. Dojela zpět do Částkovy ulice, aby si vyzvedla odcizené oblečení. Pachatelku ovšem slyšela náhodná svědkyně, která kontaktovala policii. Na místo ihned vyrazily policejní hlídky a ženu zadržely. Strážci zákona následně zjistili, že se jedná o recidivistku, která byla již v minulosti za majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzena. V případě prokázání viny jí hrozí až tři roky ve vězení.

nprap. Michaela Raindlová

14. února 2022

