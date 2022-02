Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté zadrželi pachatele vloupání do vozidel krátce po činu

KOLÍNSKO – Nenapravitelný recidivista byl poté obviněn a putoval do vazby.

Skvělou práci, především týmovou, odvedli kolínští policisté z oddělení hlídkové služby a obvodního oddělení ve spolupráci s kriminalisty, kteří společně vystopovali a poté zadrželi podezřelého muže z vloupání do několika vozidel. U něj pak našli dva šroubováky, které mu sloužily k rozbití oken a také pár odcizených věci z aut.

Ten poškodil 12 vozidel, která byla zaparkovaná v kolínských ulicích Školská, Starokolínská, Rybářská, Dělnická, Benešova, Rimavské Soboty, Kmochova, Cihlářská a Bezručova. Na automobilech způsobil škodu dosahující 80 tisíc korun.

Komisařka služby kriminální policie a vyšetřování zahájila trestní stíhání proti 27letému muži, kterého obvinila ze spáchání dvou pokračujících trestných činů, a to krádeže a poškození cizí věci. Těch se dopustil tím, že v době od 22. ledna 2022 do dne zadržení, tj. 3. února, se postupně vloupal celkem do 12 automobilů, které zároveň poškodil tím, že za pomoci šroubováku rozbil skleněné výplně dveří. Tímto způsobem se pak dostal do vnitřních prostor vozidel, odkud odcizil věci, které se mu hodily.

Kriminalisté po sdělení obvinění podali státnímu zástupci návrh na vzetí jeho osoby do vazby, což akceptoval a soud poté muže poslal do vazební věznice, kde si vyčká na trest. V případě odsouzení mu hrozí za výše uvedené jednání trest odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Sedmadvacetiletý muž byl v minulosti již několikrát soudně trestán, zejména pro majetkovou trestnou činnost. Naposledy byl pro krádež odsouzen na podzim loňského roku.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

8. února 2022

