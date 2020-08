Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté zadrželi pachatele přepadení

ÚSTÍ NAD LABEM - Devatenáctiletý mladík přepadl benzínku v Ústí nad Labem.

Loupež na benzínce

Ústeckým policistům se podařilo zadržet pachatele, který krátce předtím přepadl obsluhu benzínové čerpací stanice. Dnes krátce po půlnoci vešel do prodejny benzínky na Severní Terase 19letý mladík s kapucou na hlavě, který se slovy „To je přepadení, nedělám si srandu, myslím to vážně!“ požadoval finanční hotovost. Obsluha mu peníze vydala a pachatel odešel. Policisté po příjezdu na místo získali od obsluhy ihned popis pachatele, který dali dalším hlídkám do vysílačky. Po chvilce jedna z policejních hlídek uviděla muže odpovídajícího popisu. Jejich domněnku potvrdilo ještě to, že pachatel ve chvíli, kdy policisty spatřil, tak se dal na útěk. Policisté za mladíkem běželi a po několika set metrech jej dostihli a zadrželi. V současné době čeká v policejní cele a bude mu sděleno obvinění z trestného činu Loupeže, za což mu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 2 do 10 let.

Ústí nad Labem 31. srpna 2020

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

