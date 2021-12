Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté zadrželi muže a skončil ve vazbě

KLATOVY - Muž je neponaučitelný a v obchodech opakovaně krade zboží.

Muž se v druhé polovině měsíce listopadu letošního roku opakovaně dopouštěl krádeží ve dvou obchodech nacházejících se v Klatovech na ulici Domažlická. Ve dvou případech jednadvacetiletý muž z Klatov ukradl zboží a odešel bez zaplacení.

V prvním případě dne 22. listopadu před sedmnáctou hodinou odcizil elektrickou polokosovou pilu v hodnotě 3 000 Kč, kterou vzal z policie mezi vystaveným zboží a odešel.

Podruhé dne 28. listopadu po čtrnácté hodině v jiném obchodě pachatel odcizil televizor v hodnotě 6 999 Kč, z místa odešel bez zaplacení a případ byl ohlášen na policii. Policisté podle dostupných informací zjistili totožnost podezřelého.

Případy prověřují policisté z oddělení obecné kriminality. Muž od komisaře převzal usnesení o zahájení trestního stíhání a byl obviněn ze spáchání pokračujícího přečinu krádež. Muž se ke spáchané trestné činnosti doznal a uvedl, že odcizené zboží prodal nezjištěným osobám a získané peníze použil pro vlastní potřebu.

Muž se v posledních třech letech dopustil trestné činnosti opakovaně, kdy byl podle rozsudku soudu odsouzen a potrestán. V současnosti Okresní soud v Klatovech vede proti muži trestní řízení pro jiné skutky a na muže byl vydán příkaz k zatčení. Muž byl v minulosti odsouzen a z výkonu trestu se vrátil počátkem měsíce září letošního roku, ale zřejmě se neponaučil a do týdne opět kradl.

Policisté podezřelého muže vypátrali v pondělí 13. prosince v Klatovech před patnáctou hodinou na ulici Kpt. Jaroše. Muž neuposlechl výzvy policistů, kladl odpor a použili donucovací prostředky hmaty, chvaty a pouta. Policisté muže předvedli na policejní služebnu, kde byly provedeny neodkladné úkony a následně byl převezen do policejní cely.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby. V úterý soud rozhodl o vzetí muže do vazby a za doprovodu policistů byl odpoledne převezen do věznice.

nprap. Ladmanová Dana

15. prosince 2021

