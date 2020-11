Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Policisté zadrželi cizince ve Vsetíně, kde neměl co dělat

ZLÍNSKÝ KRAJ: Skončil ve vazbě.

Ve středu dopoledne skončil ve vazební věznici čtyřiapadesátiletý cizinec, kterého zadržela v pondělí večer hlídka cizinecké policie v bytě v centru Vsetína z důvodu vyhlášeného pátrání. Tento muž měl soudem vyslovený zákaz pobytu v okrese Vsetín na dobu dvou let. Nebyl to však jediný trest. Policisté rozhodli o jeho správním vyhoštění na dobu tří let, toto rozhodnutí nabylo právní moci letos v srpnu, kdy měl cizinec do 30 dnů z České republiky vycestovat. Zákaz pobytu i rozhodnutí o vyhoštění měl z důvodu opakované trestné činnosti. Tento muž má za deset let v rejstříku trestů v České republice celkem 16 záznamů především za majetkovou trestnou činnost, ale dopouštěl se například i drogové trestné činnosti. Za spáchané trestné činy si odseděl několik let ve vězení.

Policisté z cizinecké policie muži sdělili podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za který mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Je stíhán vazebně.

12. listopadu 2020, mjr. Mgr. Lenka Javorková

