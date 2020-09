Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Policisté žádají veřejnost o spolupráci

HAVLÍČKOBRODSKO: Neznámý pachatel poškodil zaparkovaná vozidla

Havlíčkobrodští policisté prověřují případ poškození dvou vozidel, ke kterému došlo druhý zářijový víkend v Havlíčkově Brodě na ulicích Bělohradská a V Rámech. Pachatel zde stejným způsobem poškodil osobní automobily Škoda Octavia a Ford Focus, u kterých prošlápl střechu a poškrábal čelní sklo. Škoda se vyšplhala na částku přes dvacet tisíc korun. Na místech policisté provedli ohledání, šetření a zadokumentování. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, za což lze uložit trest odnětí svobody až na jeden rok.

Na základě získaných informací a poznatků v rámci prověřování policisté zjistili popis muže, který se pohyboval v lokalitě, kde došlo k poškození jednoho z vozidel, a mohl by tak poskytnout důležité informace pro trestní řízení. Policisté se proto obracejí na tohoto muže a na veřejnost s žádostí o spolupráci při zjištění jeho totožnosti. Jedná se o muže ve věku okolo dvaceti let, štíhlé postavy, vysokého přibližně 180 cm, se zrzavými vlasy a dioptrickými brýlemi. Muž měl na sobě modrou nebo zelenou mikinu a pohyboval se na ulici V Rámech v noci z pátku 11. září na sobotu 12. září. Tento muž navíc na místě ztratil svazek klíčů. Obracíme se na dotyčného muže, aby se policistům přihlásil na lince tísňového volání 158 nebo na služebně obvodního oddělení v Havlíčkově Brodě. Dále žádáme svědky, kteří mohou znát muže uvedeného popisu nebo mají informace o tom, kde by se mohl pohybovat, aby se policistům přihlásili na lince tísňového volání 158. Rovněž uvítáme jakékoliv další informace vedoucí k odhalení pachatele poškození vozidel na uvedených místech.

por. Mgr. Stanislava Rázlová, komisař

29. září 2020

vytisknout e-mailem