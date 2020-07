Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté žádají veřejnost o pomoc

MLADOBOLESLAVSKO- Poznáte muže na fotografii?

Mladoboleslavští kriminalisté hledají muže na fotografii, jehož svědectví by jim významně napomohlo při vyšetřování pokusu o násilný trestný čin vůči čtyřiatřicetileté ženě.



K uvedené události došlo v úterý 30. června 2020 okolo 7:40 hodin ráno v Mladé Boleslavi v ulici Na Šafranici.



Hledaný muž je světlé pleti, ve věku asi 25 až 30 let, štíhlé postavy, vysoký 170 až 175 cm., má krátké hnědé vlasy a modré oči. V inkriminované době byl oblečen do tmavých džínových krátkých kalhot a šedého trika s barevným potiskem. Na zádech měl menší černý batoh a na hlavě sportovní kšiltovku tmavé barvy. Na lýtku pravé nohy měl výrazné tetování.



Prosíme samotného muže, případně další svědky, kteří ho na fotografii poznají, aby kontaktovali telefonní číslo 725 885 689, linku 158 nebo nejbližší policejní služebnu.



Za poskytnuté informace děkujeme.



por. Bc. Lucie Nováková

tisková mluvčí

P ČR Mladá Boleslav

1. července 2020

