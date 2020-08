Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté žádají veřejnost o pomoc

Praha venkov – VÝCHOD – Uvolněná souprava vagónů narazila do vozidla na železničním přejezdu.

Brandýští kriminalisté se zabývají případem, který se stal v pátek 14. srpna v ranních hodinách na železničním přejezdu v katastru obce Zeleneč. Z dosud přesně nezjištěných příčin se uvolnila souprava několika desítek vagónů a svévolně se rozjela k přejezdu se závorami, kde v té chvíli přejížděl přes koleje řidič osobního vozidla. Souprava vagónů se střetla s vozidlem, ale naštěstí tato nehoda neměla tragický následek.

Vzhledem k probíhajícímu šetření brandýští kriminalisté žádají veřejnost o pomoc. Ať řidiči projíždějící v době v době od 21. hodin v úterý 11. srpna do 9. hodiny v pátek 14. srpna po silnici č. 611 v Zelenči od Mstětic nebo někdo z občanů v okolí skladů mezi Jirnami a Nehvizdy by měl jakékoliv informace, které by policistům mohli pomoci v šetření, prosím, obraťte se na služebnu policie v Brandýse nad Labem, případně můžete volat na bezplatnou linku 158 nebo 974 881 600.

por. Mgr. Eva Hašlová

21.8. 2020

