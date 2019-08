Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté žádají občany o spolupráci

PLZEŇSKÝ KRAJ - Žádáme všechny občany, kteří by mohli poskytnout jakoukoliv informaci o výskytu, pohybu nebo pobytu pohřešované osoby, ať se obrátí na linku 158.

PLZEŇSKÝ KRAJ - Policisté pátrají po pohřešované osobě.

Policie České republiky vyhlašuje pátrání po pohřešované osobě, viz následující odkaz:

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=11200826190311

Není-li odkaz aktivní, pátrání již bylo odvoláno.

Pohřešovaná osoba je svěřencem VÚDM. Od 16. srpna 2019 do 25. srpna měla povolenou vycházku k matce. Dne 25. srpna 2019 se do 20 hodin měla vrátit zpět do VÚDM. Již dne 23. srpna 2019 odjela ze Všerub autobusem do Plzně za kamarády a domů k matce se již nevrátila. Jen jí dala vědět, že je v pořádku a už se nevrátí.

27. srpna 2019

por. Bc. Ivana Jelínková,DiS.

