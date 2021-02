Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté žádají o pomoc veřejnost

ROKYCANSKO - Viníci, kteří způsobili nehody, z místa ujeli.

Prvního únorového dne v 6:40 hodin dosud neznámý řidič, který jel ve vozidle od obce Smedčice na Sedlecko při projíždění pravotočivé zatáčky přejel částečně do protisměru, kde se bočně střetl s protijedoucím vozidlem tovární značky Škoda Octavia. Při střetu došlo k poškození levého vnějšího zrcátka vozidla Škoda. Viník, který na vozidle způsobil desetitisícovou škodu, aniž by zastavil, v jízdě pokračoval ve směru na Sedlecko.

Stejně se zachoval i řidič, který v blíže nezjištěném vozidle jel po místní komunikaci v obci Svojkovice od Hůrek, kdy při průjezdu prudké pravotočivé zatáčky z dosud nezjištěných důvodů přejel do protisměru. Následně sjel mimo komunikaci na travnatou plochu, kde zachytil o rozpojovací skříň umístěnou na betonovém sloupu elektrického vedení. Dle vyjádření přítomného zaměstnance ČEZ nedošlo k vyřazení elektrického proudu, přesto škoda, kterou neznámý řidič způsobil, byla vyčíslena na částku čtyřicet tisíc korun.

Svědci se mohou na policisty dopravního inspektorátu obracet telefonicky na číslo 974 335 259, e-mail: ro.di@pcr.cz nebo prostřednictvím linky tísňového volání 158.

Případným svědkům policisté předem děkují.





por. Bc. Hana Kroftová

19. února 2021

