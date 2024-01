Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté žádají o pomoc při pátrání

CHOMUTOVSKO - Hledaný by se mohl pohybovat na Kadaňsku.

Klášterečtí policisté pátrají po 40letém muži podezřelém z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. Na hledaného, který s policií nespolupracuje, byl kvůli podezření z vloupání do chaty na Klášterecku vydán souhlas se zadržením. Mimo to na něj Okresní soud v Chomutově vydal příkaz k zatčení. Podle policistů se jedná o muže „bez domova“, který by se mohl pohybovat na Kadaňsku.

Bližší informace k hledanému naleznete na tomto odkazu. Pokud odkaz není aktivní, pátrání bylo ukončeno.

Policisté tímto žádají veřejnost o pomoc při pátrání. Pokud budete mít informace, které by mohly vést k vypátrání muže, obraťte se, prosím, na linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu.

Za pomoc děkujeme.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 23. ledna 2024

vytisknout e-mailem