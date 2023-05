Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté žádají o pomoc při pátrání po mladistvém chovanci

DĚČÍNSKO - Neviděli jste tohoto mladíka?

Děčínští policisté pátrají po mladistvém, který se nevrátil do výchovného ústavu v Boleticích nad Labem. Jeho pobyt není do současné doby znám, v místě svého trvalého bydliště se nenachází ( Hrádek nad Nisou, okr. Liberec) a ani o sobě nepodal do současné doby žádnou zprávu. Více informací naleznete v odkaze ( pokud je odkaz nefunkční, mladistvý byl vypátrán):

Pátrání po osobách - Policie České republiky

Informace k hledané osobě přijmeme na lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.

Děčín 12. května 2023

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem