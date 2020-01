Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté zachraňovali pořezaného muže

KLADENSKO – Zachráněný muž je obviněn z trestných činů.

V dopoledních hodinách dne 1. ledna 2020 policisté oddělení hlídkové služby byli vysláni do Rychtářské ulice v Kladně, kde došlo k napadení mezi partnery.

Po příjezdu na místo oznámení bylo následným policejním šetřením zjištěno, že muž fyzicky napadl v rodinném domě bývalou šestačtyřicetiletou přítelkyni, které při útoku neustále vyhrožoval pod pohrůžkou nože usmrcením. Poškozená měla velký strach a obavu o svůj život a zdraví, a tak využila chvilku nepozornosti násilníka a chtěla zavolat o pomoc na linku 158, což se jí nepodařilo, neboť jí muž telefon vzal a rozlomil. Poté co muž vyšel před rodinný dům, žena se uzavřela v domě ze strachu před dalším útokem. Podezřelý muž z těchto důvodů proskočil zpět do domu oknem, čímž si způsobil několikanásobné řezné poranění obou dolních končetin. Na místo činu byla přes linku 158 přivolána policejní hlídka a také ZZS. Poškozená žena policejní hlídce ukázala v daném okamžiku jediný možný vstup do domu rozbitým oknem. Vzhledem k tomu, že se pod okny uvnitř nacházel zraněný silně krvácející muž, policisté vstoupili dovnitř. Muž byl v bezvědomí a měl mnohočetná krvácející poranění. Policisté zraněnému poskytli první pomoc a poté vyčkali do příjezdu posádky ZZS. Na místo byl přivolán k transportu zraněného muže vrtulník LZS, neboť se jednalo o poranění vážnějšího charakteru. Muž byl umístěn do jedné z pražských nemocnic, kde byl proveden operativní zákrok. Následující den po propuštění z nemocničního zařízení policisté podezřelého muže zadrželi a převezli k provedení procesních úkonů a poté byl umístěn do policejní cely.

Policisté případ prošetřovali jako podezření z trestných činů nebezpečné vyhrožování a omezování osobní svobody, z kterých byl sedmačtyřicetiletý muž z Kladna obviněn. Policie podala 3. ledna 2020 na Okresní státní zastupitelství v Kladně podnět na vzetí do vazby. Policejní hlídka obviněného muže dne 4. ledna 2020 eskortovala do vazební věznice v Praze. Za své protiprávní jednání hrozí pachateli maximální trest odnětí svobody ve výši 8 let.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

6. ledna 2020

vytisknout e-mailem