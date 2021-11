Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté zachránili život muži, který spadl do nádrže čističky odpadních vod

PLZEŇ – Policii o tom informoval jeho známý, který uvedl, že jeho kamarád popíjel v jedné plzeňské restauraci alkohol a následně mu oznámil, že má nějaké osobní problémy a chce si vzít život.

Včerejšího dne krátce po šesté hodině večer vyjížděli policisté obvodního oddělení Plzeň Bory a policisté oddělení hlídkové služby do Zelené ulice, kde se měl nacházet 39letý muž, který chtěl ukončit svůj život. Policii o tom informoval jeho známý, který uvedl, že jeho kamarád popíjel v jedné plzeňské restauraci alkohol a následně mu oznámil, že má nějaké osobní problémy a chce si vzít život. Po chvíli z restaurace odešel. Oznamovatel ihned zalarmoval policii. Jako poslední informaci uvedl, že viděl svého známého, jak přelézá plot u čističky odpadních vod. Po příjezdu na místo začali policisté a jedna policistka prohledávat okolí areálu. Po chvíli uslyšeli volání o pomoc. Přelezli plot a uviděli topícího se muže v jedné z nádrží. Čtyři policisté a jedna policistka udělali takzvaný lidský řetěz a spustili se po nakloněné plošině do vody. Společnou silou muže z vody vytáhli a poskytli mu první pomoc. Ten neustále upadal do bezvědomí, nekomunikoval a byl silně podchlazený. Následně si ho převzali do péče záchranáři.

nprap. Michaela Raindlová

24. listopadu 2021

