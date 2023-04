Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Policisté zachránili život mladistvému chlapci

JIČÍNSKO – Mladík zřejmě vypadl z okna jedoucího vlaku.

V pátek 17. března kolem půlnocí přijali kopidlnští policisté prostřednictvím operačního důstojníka oznámení o pohřešování mladistvého syna, který se nevrátil z návštěvy u kamaráda domů do Jičína. V téměř stejném čase jsme přijali oznámení od průvodčí vlaku směřujícího z Kopidlna do Jičína, která měla podezření, že podnapilý mladý muž mohl vypadnout z okna jedoucího vlaku.

Provedeným šetřením hlídka kopidlnských policistů ve složení nprap. Bc. Lukáš Veselý a prap. Mgr. Marek Nýč společně s operačním důstojníkem propojila uvedená oznámení, díky tomu, že oznamovatelka poznala pohřešovaného syna na fotografii. Následně se policisté vydali pohřešovaného chlapce do Jičíněvsi podél kolejí ve směru na Nemyčeves hledat. S sebou si vzali defibrilátor a záchranářský batoh a po téměř dvou kilometrech od přejezdu si mladistvého chlapce všiml nprap. Veselý ležícího na levé straně kolejí.

nprap. Bc. Lukáš Veselý prap. Mgr. Marek Nýč.jpg„Po přiběhnutí k místu jsme zjistili, že chlapec nekomunikuje, je v bezvědomí, pouze chrčí a na bolestivé podměty nereaguje,“ sdělili zasahující policisté. Následně jsem zahájil srdeční masáž, kdy si chlapec po nějaké době začal dávat ruku na prsa, ale byl stále v bezvědomí“ prozradil nprap. Veselý. „Srdeční masáž jsme prováděli do příjezdu ZZS, která si následně mladistvého převzala do své péče a letecky ho transportovala do Fakultní nemocnice Hradec Králové“, doplnil prap. Nýč.

„Chtěl bych moc poděkovat oběma policistům, protože bez kluka by byl život poloviční. Opravdu jim patří velký dík! Ti dva kluci z Kopidlna, kteří mu poskytli první pomoc, ho zachránili a vrátili mi ho, a to se ani nedá slovy popsat“, poděkoval policistům chlapcův otec.

„Policistky a policisté jsou při takovýchto situacích vystaveni obrovskému psychickému vypětí, zvláště jedná-li se o takto mladou osobu. Přestože procházejí školeními zaměřenými na záchranu života, nejsou to fundovaní zdravotníci a není to jejich každodenní činnost. V případě, že policista je u pacienta dříve než zdravotník, berou na sebe do příjezdu záchranáře odpovědnost za resuscitaci člověka. Proto jsem velmi rád, že zasahující policisté jednali od začátku velmi profesionálně a chlapci zachránili to nejcennější, lidský život“, zhodnotil kladně práci policistů ředitel územního odboru Jičín plk. Mgr. Petr Mucha, MBA.

por. Ing. Eliška Pospíšilová

27.4.2023, 12:00





