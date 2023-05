Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Policisté zachránili život

PŘEROVSKO - Z hořícího domu vynesli 90letého seniora.

Dnes ráno, pár minut před třetí hodinou ranní, bylo na linku tísňového volání přijato oznámení o hořícím rodinném domě v obci Horní Moštěnice, ve kterém by se měli nacházet jeho obyvatelé. Na místo byly ihned vyslány hlídky, kdy jedna z nich tam dorazila během pár minut. Na místě se nacházel oznamovatel, který policistům sdělil, že se v domě zřejmě nachází starší muž. Hlídka nejprve volala, ale odezva nebyla žádná. Na nic nečekali a snažili se vykopnout vstupní dveře, ty byly ale pevné a nepovolily. Po chvíli marného snažení museli nakonec rozbít okno v přízemí a tím se dostali do vnitřních prostor domu. Hlídka křičela, prohledala přízemí domu, ale nikdo se neozýval. Zamířila proto do prvního patra domu, které již bylo silně zadýmené a viditelnost byla téměř nulová. Zakrátko policisté pohmatem seniora našli a společnými silami ho dostali do přízemí a ven z domu. Další osoby se v domě nenacházely. Starý muž policistům řekl, že spal v přízemí a vzbudil ho dým. Proto se šel podívat do patra co se děje, přitom se ale nadýchal kouře, ztratil rovnováhu a zůstal ležet v pokoji, kde hořelo a kde ho také hlídka později našla. Mezi tím se dostavili na místo hasiči, kteří požár dostali pod kontrolu. Přivolaní zdravotníci si starého pána převzali do své péče a převezli do nemocnice. Okolnosti a příčina požáru je v šetření hasičů.

