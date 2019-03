Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policisté zachránili život

HODONÍNSKO: S pomocí AED přístroje oživili zkolabovaného sportovce.

Dva dubňanští policisté v neděli odpoledne pomohli zachránit život padesátiletého muže. Právě v době, kdy prováděli hlídkovou činnost v obci Ratíškovice, dostali oznámení, že v místní kuželně došlo ke zdravotními kolapsu jednoho ze sportovců. Protože vozidlo policistů je vybaveno Automatizovaným Externím Defibrilátorem (AED),tak byli dispečingem ZZS požádáni o spolupráci, než přijede sanitka s lékařem. Policisté na místo neprodleně vyjeli a protože nebyli daleko, byli tam přibližně během jedné minuty. Za pomocí přístroje AED pak u zkolabovaného muže obnovili srdeční činnost a poskytovali první pomoc až do příjezdu záchranky. Ti si pak pacienta převzali do své péče a letecky transportovali do brněnské nemocnice na specializované pracoviště.

Policisté se tak svým pohotvým zásahem zasloužili o záchranu jeho života.

por. Bc. Petr Zámečník, 13. 3. 2019

