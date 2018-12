Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Policisté zachránili muži život

KRAJ VYSOČINA: Policejní ředitel ocenil dva policisty - zachránce

Skleněnou plaketou Krajského ředitelství policie kraje Vysočina ocenil v pátek 14. prosince dvojici policistů z obvodního oddělení Jihlava ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek. Policisté pprap. Bc. Milan Kebrle a pprap. Ing. Radek Pytlík zachránili koncem listopadu v Jihlavě na ulici Brtnická život muži, který ležel bezvládně na zemi nedaleko zastávky MHD. Krajský policejní ředitel společně s vedoucím územního odboru Jihlava plk. Mgr. Petrem Petrem oběma policistům poděkoval za projevení osobní statečnosti a duchapřítomnosti při záchraně mužova života.

Ve čtvrtek 29. listopadu vykonávala dvoučlenná hlídka obvodního oddělení Jihlava běžnou službu. Po třiadvacáté hodině se hlídka vracela směrem od Brtnice do Jihlavy. Při průjezdu po ulici Brtnická si policisté všimli, že na chodníku u zastávky městské hromadné dopravy leží na zemi nějaký člověk. Policisté proto zastavili a šli ihned zjistit stav osoby. Jednalo se o muže, který nekomunikoval a byl vzhledem k velmi chladnému počasí, kdy venkovní teploty byly několik stupňů pod nulou, silně podchlazený. Policisté mu okamžitě poskytli nezbytnou pomoc. Ze služebního vozidla přinesli přikrývku a přenesli ho na chráněné místo. Ve stabilizované poloze muže položili na přikrývku, přivolali zdravotnickou záchrannou službu a kontrolovali jeho životní funkce. Náhle ale muž začal upadat do bezvědomí a přestal dýchat. Policisté ihned zahájili jeho resuscitaci. Po chvíli se policistům podařilo muži pomoc a začal opět dýchat. Policisté ho znovu položili do stabilizované polohy a vyčkali příjezdu záchranářů. Následně si ho převzali do péče přivolaní zdravotníci, kteří šedesátiletého muže odvezli do jihlavské nemocnice. Už při prvotním poskytování první pomoci bylo zřejmé, že muž je pod vlivem alkoholu. To nakonec potvrdila i následně provedená dechová zkouška, při které muži naměřili hodnotu 2,66 promile alkoholu.

Oba policisté nebyli lhostejní ke svému okolí a především rychle, profesionálně a také lidsky zasáhli. Muži, který byl bezprostředně ohrožen na životě, poskytli účinnou pomoc, kterou v danou chvíli nezbytně potřeboval. „Venku byl v tu dobu mráz a muž už byl velmi podchlazený a částečně ztuhlý. Bylo to patrné také podle polohy jeho ruky. Navíc na ulici nikde nikdo nebyl, takže kdybychom právě nejeli kolem my a nevšimli si ho, tak by to asi tak dobře nedopadlo,“ popsal situaci jeden z oceněných policistů.

Vysoce profesionální chování a duchapřítomnost obou policistů při záchraně života vyzdvihl krajský policejní ředitel, který uvedl, že oba policisté zaslouží poděkování, a také respekt ostatních kolegů. „Byli jste v pravou chvíli na pravém místě a hlavně jste nebyli lhostejní k tomu, co se děje kolem vás. Dokázali jste se správně rozhodnout a především jste neváhali a skutečně pomohli,“ doplnil brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek s tím, že takové chování policistů dělá dobré jméno nejen krajskému ředitelství, ale celému policejnímu sboru.

Třicetiletý Bc. Milan Kebrle slouží u Policie České republiky tři roky a jeho kolega sedmadvacetiletý Ing. Radek Pytlík o rok déle. Oba slouží na obvodním oddělení Jihlava.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

15. prosinec 2018

