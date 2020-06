Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policisté zachránili dva lidské životy

KARLOVARSKÝ KRAJ – Jeden chtěl skočit z římsy domu, druhý z mostu u Transmotelu.

Dva životy se v pondělí 22. června letošního roku podařilo zachránit policistům z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Nejdříve v dopoledních hodinách policisté rozmluvili sebevraždu muži, který měl v úmyslu skočit z římsky domu v Ostrově. O několik hodin později policisté zachránili muže, který chtěl skoncovat se životem skokem z Mostu 30. výročí. Na mostě u Transmotelu tak policisté zachránili další život, protože loni v březnu z něho chtěl skočit tehdy devětadvacetiletý muž (psali jsme zde).



Chtěl skočit z římsy domu

Hlídka z obvodního oddělení Ostrov ve složení prap. Jiří Siarka a prap. Václav Prantl byla vyslána do ulice Štúrova v Ostrově, kde se mělo nacházet vozidlo s poškozeným oknem. Během toho co událost policisté řešili a prap. Jiří Siarka sháněl majitelku vozidla, zavolala na policistu prap. Václava Prantla z protější ulice všímavá žena, že na střeše domu stojí muž, který má zřejmě v úmyslu skočit.



„Ani na chvíli jsem nezaváhal a hned jsem se běžel podívat před předmětný dům. Na střeše stál muž, který křičel, že je na dně a že chce skočit,“ popsal prap. Václav Prantl. „Římsa, na které muž stal, se zdála dost vratká. Naštěstí se mi muže podařilo po krátké chvíli rozmluvit a přesvědčit ho, že to co chce udělat, není řešení,“ doplnil prap. Václav Prantl. Muž se poté skrz střešní okno vrátil zpět domů a šel otevřít policistovi dveře svého podkrovního bytu. Na místo také dorazili strážníci městské policie, kteří pomohli policistům do příjezdu zdravotnické záchranné služby muži poskytnout první pomoc, neboť si těsně předtím způsobil řeznou ránu na zápěstí levé ruky.

„Sloužím pátým rokem a do takové situace jsem se dostal poprvé. Bylo to velmi stresující, neboť římsa byla vratká, tudíž stačila chvíle a mohlo dojít k neštěstí. Jsem rád, že je pán v pořádku a může se vrátit zpět ke svým dětem,“ dodal závěrem prap. Václav Prantl.



Stál na mostě, ale policisté mu sebevraždu rozmluvili

Krátce před 15. hodinou měl na tísňovou linku 158 oznámit muž z jedné menší obce na Sokolovsku, že jeho dvaasedmdesátiletý otec doma zanechal dopis na rozloučenou, ve kterém měl uvést, že se chystá skoncovat se životem. Odjet měl svým vozidlem, po kterém policisté začali okamžitě pátrat. Automobil byl policisty bleskově vypátrán poblíž čerpací stanice u dálnice D6. O chvíli později si na Mostě 30. výročí policisté všimli muže, který odpovídal popisu.



„Jeli jsme ve druhém směru, tak kolega zastavil, já jsem přeběhl silnici a vydal se za mužem, který byl opřený o zábradlí mostu. Když jsem se k němu dostal blíž, tak jsem s ní navázal kontakt. Snažil jsem se zjistit, co ho trápí a také jsem mu říkal, že tohle není řešení,“ uvedl pprap. Lukáš Ret, který slouží na oddělení silničního dohledu odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.



Po chvíli k zábradlí přispěchal také prap. Petr Balog z obvodního oddělení Loket. Ten má se záchranou lidského života již zkušenosti, protože v minulém roce vytáhl z řeky na břeh nezletilého chlapce (psali jsme zde). „S mužem, který stále stál opřený o zábradlí, a netušili jsme, co se mu honí hlavou, jsme se stále bavili a snažili se ho přesvědčit o tom, že to není řešení a určitě existuje řada možností, jak problémy vyřešit,“ doplnil Balog.



Dvojice policistů nakonec dramatickou situaci zvládla a jen díky jejich skvělému přístupu si muž nevzal to nejcennější, co máme, lidský život. „Naštěstí se nám ho podařilo přesvědčit. Po chvíli, kdy jsme společně stáli na mostě, jsem mu řekl, jestli nepůjdeme k našemu služebnímu vozidlu. Souhlasil, a když jsme došli k automobilu, tak s námi odjel do Sokolova, kde jsme ho předali zdravotníkům,“ pokračoval prap. Petr Balog, který byl zároveň rád, že tato událost měla šťastný konec. „V této situaci jsem nebyl poprvé, ale přesto to bylo a jsem si jistý, že vždy bude, stresující. Přeci jen jde o lidský život a toho bychom si měli vážit. Těší mě, že jsme mu to dokázali vysvětlit a že vše dobře dopadlo,“ uzavřel policista.

nprap. Jakub Kopřiva

nprap. Eva Valtová

23. 6. 2020

