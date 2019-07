Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Policisté zachránili cyklistovi život

RYCHNOVSKO - U muže v přímém ohrožení života použili defibrilátor.

Tříčlenná policejní hlídka z obvodního oddělení v Kostelci nad Orlicí zachránila v pátek (28. 6. 2019) v podvečer čtyřiapadesátiletému muži život.



Ten spolu se svým kamarádem jel na kole po silnici mezi Zdelovem a Kostelcem nad Orlicí. Náhle se mu udělalo špatně a s bicyklem spadl na zem. Kamarád ihned volal na linku 155. Policejní operační důstojník předal informaci o události a o tom, že na místo míří zachránařský vrtulník, na obvodní oddělení v Kostelci nad Orlicí. Dozorčí služba ihned vyslala do uvedené lokality nejbližší hlídku. Dvojice policistů prap. Jaroslav Lédr a nstržm. Tomáš Hamerský spolu s policistkou nstržm. Jitkou Držmíškovou přijeli za použití zvláštního vyýstražného světelného a zvukového zařízení k pacientovi za několik minut. Svědci události už u cyklisty prováděli resuscitaci. Policisté je v oživovacím úkonu vystřídali. Spolu s nepřímou masáží srdeční připravovali defibrilátor. Po analýze přístroj nařídil léčebný výboj, který policisté provedli. Nepřestávali v nepřímé masáži srdeční až do příjezdu záchranářů, kteří si pacienta převzali a posléze vrtulníkem transportovali do nemocnice.



Policistům přístroje záchranáři zapůjčili na obvodní oddělení v místech, kde není dislokována výjezdová skupina ZZS. Policisté tak mohou účinně zasáhnout ještě dříve, než na místo dorazí sanitka s posádkou a příslušným vybavením. Policisty k zásahu vyškolili a vycvičili lektoři výcvikového a vzdělávacího střediska královéhradecké záchranky, a to v provádění základní neodkladné resuscitace, kterou můžou v indikovaném případě rozšířit o poskytnutí léčebného defibrilačního výboje. Vyhodnocení srdečního rytmu postiženého a doporučení nebo naopak nedoporučení výboje zajišťuje právě zmiňovaný přístroj. Pokud operátoři tísňové linky 155 identifikují z tísňové výzvy zástavu krevního oběhu postiženého, zároveň s pokynem k výjezdu nejbližší posádky ZZS mohou prostřednictvím operačního střediska policie požádat o rychlý zásah policisty v místě. Od realizace této spolupráce už policisté zasahovali u několika desítek zásahů, kdy ještě před příjezdem záchranné služby účinně zahajují nebo od laiků přebírají resuscitaci a v případě potřeby využívají AED, čímž významně zvýšují šanci postižených na přežití.



Na obvodním oddělení v Kostelci nad Orlicí to není zdaleka jediný úspěšný zákrok. Život mladíkovi zachránili před dvěma lety kolegové ve Vamberku.

por. Mgr. Alena Kacálková

3. července 2019

