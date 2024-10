Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté začali s kontrolami chat a chalup v Bedřichově

JABLONECKO – S koncem chatařské sezóny začali majitelé zazimovávat rekreační objekty.

S blížícím se příchodem zimy vyrazili policejní preventisté Krajského ředitelství policie Libereckého kraje společně s hlídkou obvodního oddělení Jablonec nad Nisou do Jizerských hor, konkrétně do oblíbené lokality obce Bedřichov.

Policisté zkontrolovali několik desítek objektů, převážně chat a chalup, které jejich majitelé z větší části již tzv. zazimovali. Provedenou kontrolou nebylo odhaleno žádné násilné, ani jiné vniknutí do sezónních obydlí. Stále více majitelů dbá na kvalitní zabezpečení svého majetku, např. v podobě okenic, bezpečnostních dveří, kamerových systémů, čidel na pohyb, ale i zámků, které jsou hůře, ze strany nezvaných hostů, překonatelné. V průběhu kontroly policisté nenalezli volně odložené zahradní nářadí či jiné příslušenství, které by nenechavcům mohlo zjednodušit vloupání do objektů. Majitele o provedené kontrole jejich majetku policisté srozuměli kontrolním lístkem u vchodových dveří nebo za okenicí.

Ze statistických přehledů Krajského ředitelství policie Libereckého kraje stojí za zmínku počet vloupání do víkendových obydlí, za období leden – září roku 2023 a totéž období roku 2024. Policisté v našem kraji řešili v roce 2023 celkem 97 skutků vloupání do zmiňovaných objektů, z toho 41 se jich podařilo objasnit. V roce 2024 těchto skutků evidují 74 a zatím celkem 16 jich policisté obajsnili.



Užitečné rady na závěr:

řádně svůj objekt zabezpečte, využijte všechny Vám dostupné prostředky (kvalitní zámek, užití okenic, světelné čidlo, fotopast, apod.) nárazově svou chatu/chalupu kontrolujte i v období, kdy se zde nerekreujete (navoďte dojem, že zde pobýváte – např. úklid sněhu v zimním období) udržujte dobré sousedské vztahy (vzájemné ohlídání si majetku) po sezóně neponechávejte kolem ani uvnitř v objektu cenné věci, ani zahradní techniku či nábytek

V případě, že dojde k vloupání do Vaší chaty/chalupy, nevcházejte dovnitř (uvnitř by mohl být i nadále pachatel nebo můžete znehodnotit stopy po pachateli), nemanipulujte s žádnými předměty, ani nepořádek neuklízejte, ale zkontaktujte Policii ČR na tel. čísle 158.

V obdobných kontrolách budou policisté nejen v této lokalitě, ale i na dalších místech kraje, pravidelně pokračovat.



10.10.2024

por. Zuzana Gelič, DiS.

preventistka KŘP Libereckého kraje

