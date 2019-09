Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté zabránili muži skoku z mostu

JABLONEC NAD NISOU – Minulý týden se policejní hlídce podařilo zabránit skoku z mostu muži, který byl ve špatném psychickém stavu.

Minulý týden v pátek odpoledne krátce před půl třetí hodinou policisté na lince 158 přijali oznámení o skutečnosti, že v Jablonci nad Nisou u kruhového objezdu v ulici Liberecká stojí za zábradlím na mostě přes řeku muž, který vyhrožuje sebevraždou skokem z tohoto mostu do koryta řeky.

Operační důstojník ihned na místo vyslal policejní hlídku z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou. Tito policisté po příjezdu na uvedeném mostě skutečně spatřili muže stojícího za zábradlím ve výšce asi sedmi metrů nad hladinou protékající řeky. Tento muž byl v době příjezdu hlídky velmi roztřesený a neustále opakoval, že se zabije. Opodál na chodníku u něj stál muž, který událost oznámil na linku 158 a snažil se mu jeho jednání rozmluvit, na což muž na mostě reagoval slovy, že pokud se přiblíží tak skočí.

Oba policisté se snažili s mužem za zábradlím hovořit o tom, kdo je, co ho k danému jednání vede i o jeho aktuálních problémech. Při tomto hovoru v jednom okamžiku využili jeho chvilkové nepozornosti a postupně oba ho chytili za ruce a společně odvedli z mostu pryč. Policisté zjistili, že jednalo o muže, který skokem z mostu chtěl vyřešit svoji obtížnou životní situaci. Vzhledem k tomu, že byl velmi rozrušený a neustále opakoval, že se chce zabít, policisté na místo přivolali posádku Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, která si ho následně přebrala do své péče a převezla do liberecké nemocnice.

Policistům z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou se tak zcela minulý týden podařilo zachránit život jednoho v té chvíli velmi nešťastného člověka, který chtěl ve své tíživé životní situaci ukončit svůj život skokem z mostu do řeky. V souvislosti s tímto případem ovšem také patří obrovské poděkování muži, kterému nebyl lhostejný osud muže stojícího za zábradlím na uvedeném mostě. Nejen že včas zavolal na linku tísňového volání 158, ale také do příjezdu policejní hlídky se snažil muži jeho jednání rozmluvit.





23. 9. 2019

nprap. Dagmar Sochorová

Oddělení tisku a prevence

Jablonec nad Nisou

